Como foi a rivalidade Grenal em cada década

O Grenal 441 deste domingo (25), às 18h, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, marca um novo capítulo no histórico confronto entre Grêmio e Inter. A lista de partidas memoráveis entre os clubes de Porto Alegre conta com finais, goleadas, confrontos em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Gauchão e Copa Sul-Americana, Libertadores e décadas de muita disputa.

No primeiro Grenal, em 18 de julho de 1909, ocorreu a maior goleada do clássico: Grêmio 10 x 0 Inter. A dominância tricolor se manteria até o dia 31 de outubro de 1915, quando o Colorado conquistou sua primeira vitória no clássico, vencendo por 2 a 1. Entre 1909 e 1939 foram disputados 61 Grenais e com ampla vantagem gremista: 33 vitórias, 19 vitórias coloradas e nove empates.



A partir dos anos 1940, a força colorada prevaleceu, com 32 vitórias em 49 jogos, entre 1940 e 1949. Neste período de dominância, o Grenal 104 registrou a maior goleada pelo lado vermelho do confronto até então: 7x0, pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1948. Durante as décadas de 1950 e 1960, a rivalidade voltou a apresentar um equilíbrio. De 1950 à 1969, ocorreram 82 confrontos, com 29 vitórias do Inter, 27 vitórias do Grêmio e 26 empates.



No final da década de 1960, o Inter começava a trilhar o que seria a maior sequência de títulos gaúchos consecutivos, com oito conquistas seguidas, de 1969 a 1976. A década de 1970 também estabeleceu uma nova supremacia colorada nos clássicos, carregados também pelo tricampeonato brasileiro. Entre os anos de 1970 e 1979, foram disputados 59 Grenais: 24 vitórias do Inter, 12 vitórias do Grêmio e 23 empates.



Os anos 1980 e 1990 marcam a retomada tricolor na disputa Grenal. Além do sucesso das primeiras conquistas em nível nacional, os títulos da Libertadores e do Mundial de 1983 colocaram o Grêmio à frente neste período. Em 93 embates, o Tricolor levou a melhor em 30 partidas, contra 25 vitórias coloradas e 38 empates.



A virada do século trouxe mais uma mudança na gangorra Grenal. Além dos títulos da Libertadores e do Mundial de 2006, o Inter se recolocou na frente da rivalidade, mesmo com o equilíbrio entre 2000 e 2019. Em 78 jogos disputados, foram 27 vitórias coloradas, 26 gremistas e 28 empates. A primeira década do século XXI reservou confrontos históricos, como o “Grenal dos 100 anos”, vencido pelo Grêmio no aniversário de centenário da rivalidade em 2009 e o Grenal 360, com o milésimo gol em Grenais, marcado por Fernandão na vitória do Inter em 2004. Em 2004 ocorreram os primeiros confrontos pela Copa Sul-Americana – com uma vitória para cada lado e classificação colorada pelo critério do gol marcado fora de casa.



De 2020 a 2023, foram 18 duelos disputados: cinco vitórias do Inter, nove do Grêmio e quatro empates. O período marca a sequência de títulos gaúchos gremistas, com o hexacampeonato Estadual, que iniciou no fim da década passada, em 2018.

Em 2020, foram realizados os primeiros clássicos da história da Libertadores. No primeiro jogo, o Grenal 424 ficou marcado pelas confusões e pelas seis expulsões, sem ter gols e sem ter um vencedor. O segundo jogo pelo torneio continental ocorreu em um Beira Rio vazio, por conta da pandemia de Covid-19, e teve vitória do Grêmio, por 1 a 0. Em 2023, foram três confrontos - uma vez pelo Gauchão, duas pelo Brasileirão -, com duas vitórias do Grêmio e uma do Inter, no clássico mais recente, o Grenal 440.



A rivalidade se divide em duas fases: nos números gerais, durante os primeiros 60 anos da rivalidade, houve uma ampla vantagem do Inter no número de vitórias. A partir dos anos 1980, a lógica se inverteu, com o Grêmio passando a vencer mais. O que desequilibra a disputa entre os rivais é a década de 1940, onde o Inter triunfou em 65% dos jogos. Em comparação, o período de maior dominância tricolor foi logo no início da rivalidade, entre 1909 e 1939, onde o Grêmio venceu 55% das partidas.



Números do clássico Grêmio e Inter:



Vitórias do Inter: 161

Vitórias do Grêmio: 141

Empates: 138

Gols do Inter: 598

Gols do Grêmio: 572