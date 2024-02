Grenal 441: Inter x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No primeiro Grenal da temporada, Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico 441 vale a liderança da fase classificatória, definindo quem terá o mando de campo no jogo de volta de uma eventual final. A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Diego Costa dá boa resposta nos treinos e deve ser opção no Grêmio

Líder isolado com 22 pontos, o Colorado pode ser ultrapassado neste final de semana, já que o Tricolor segue firme na sua cola, com 20. A dois jogos das quartas de final, ambos já estão classificados para o mata-mata. São esperados cerca de 45 mil torcedores no estádio. Destes, 2 mil serão gremistas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet (Anthoni); Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón, JP Galvão (Diego Costa) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maíra Moreira.

LEIA MAIS: Torcida do Inter tem ingressos apenas no Coração do Gigante para o Grenal 441

Serviço Inter x Grêmio

Local: estádio Beira-Rio;

Horário: 18h;

Transmissão: Premiere;