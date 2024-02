Diego Costa dá boa resposta nos treinos e deve ser opção no Grêmio

De olho no primeiro Grenal da temporada, neste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue com a preparação intensa no CT Luiz Carvalho, e vê crescer cada vez mais a possibilidade de Diego Costa comandar o ataque no clássico 441. O confronto é decisivo na briga pelo topo da tabela na fase classificatória, que só tem mais duas partidas. Com 20 pontos somados, o Tricolor é vice-líder persegue o Inter, que tem 22.

O veterano de 35 anos vem treinando normalmente com seus companheiros, e a resposta é positiva. Desde a reapresentação do grupo, na segunda, Renato Portaluppi já pensa no time que deve mandar a campo para encarar o rival, e o uso do centroavante é uma das principais dúvidas na cabeça do treinador. Em condições ideais, o debate não existiria. Costa foi contratado para substituir Luis Suárez, tarefa que está além das capacidades de João Pedro Galvão.

No entanto, o atacante pediu, ao acertar com os gaúchos, por 15 dias de treino, a fim de recuperar sua forma física – ele não entra em campo desde o dia 3 de dezembro. No entanto, ele vem demonstrando bom condicionamento e, devido a importância do jogo, deve estar no mínimo entre os relacionados.

A grande dúvida é se o brasileiro naturalizado espanhol começa entre os titulares ou fica no banco de reservas. Neste caso, JP Galvão deve seguir no time. Mesmo contestado pela torcida, ele tem o apoio da comissão técnica e dos jogadores, e marcou dois gols nos últimos quatro jogos.

Outro nome que pode ser novidade entre os relacionados é o lateral-esquerdo Mayk, contratado junto ao Guarani para ser o reserva imediato de Reinaldo. Em sua apresentação, nesta quarta-feira, o jogador de 24 anos comentou sobre a disputa por posição com o experiente defensor.

“O Reinaldo é uma excelente pessoa. Nós conversamos e é um jogador com uma carreira extremamente importante, que respeito bastante. Estando bem é brigar por posição, sim, porque eu não vim aqui a passeio, mas com respeito e dedicação. Quem joga ou não será uma decisão do Renato e da comissão técnica”, disse.

Ciente de que o atual titular tem características mais ofensivas, o clube foi atrás de alguém seguro na marcação, para que Portaluppi tenha mais opções para montar sua equipe, conforme o jogo que terá pela frente. O jovem, no entanto, corre por fora na briga pela vaga, e pensando apenas no clássico, suas chances de estrear pelo clube gaúcho são mínimas.