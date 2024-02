Veja quais são as mudanças do Grêmio em relação ao último Grenal

Pouco mais de quatro meses depois do último Grenal, no dia 8 de outubro, o Grêmio está repaginado para voltar à casa do rival na busca por um resultado melhor. Naquela ocasião, o Inter saiu vitorioso pelo placar de 3 a 2, em um jogo de amplo domínio dos mandantes. O clássico 441 será disputado neste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Naquela ocasião, o técnico Renato Portaluppi foi a campo com Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo e Cristaldo; Ferreira e Suárez. Destes, apenas dois jogadores deixaram o clube. Ferreira e Suárez se despediram do torcedor, e atualmente defendem São Paulo e Inter Miami, respectivamente.

Alguns nomes também perderam espaço com o comandante gremista. Grando, que teve um ano irregular, é a terceira opção, atrás de Marchesín e Caíque. Geromel, que teve sérios problemas com lesões, está saudável, mas é dúvida para jogos fora de casa. Já Carballo, que vinha alternando entre o onze inicial e o banco de reservas, segue fora se recuperando de um problema no púbis. O uruguaio passou por cirurgia no início de janeiro e ainda não estreou em 2024.

Ainda saíram do banco de reservas: Galdino, André Henrique, Besozzi, Nathan e Iturbe. Apenas o último não está mais no clube.

Depois de uma janela de transferências marcada por altos e baixos, o Tricolor chega com a expectativa de ver os novos reforços em ação, em um jogo de tamanha importância. Pavón e Du Queiroz, que saíram do banco e tiveram boas atuações na vitória contra o Santa Cruz, no sábado, podem ser as principais novidades do duelo.

Outro nome que pode pintar no time de Portaluppi é o recém-contratado Diego Costa, que vem treinando normalmente com seus companheiros. O atacante de 35 anos busca estar apto fisicamente, mas não tem participação garantida contra o Inter. O cenário mais provável para sua estreia é entrando no segundo tempo.

Além dos citados acima, Marchesín – contratado nesta janela –, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes também devem fazer sua estreia em Grenais. Com os treinos a todo vapor, o Grêmio encerra sua preparação no sábado, no CT Luiz Carvalho. Essa é a primeira semana sem jogos desde o começo do Estadual, no dia 20 de janeiro.