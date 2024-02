Portaluppi deve montar um Grêmio recheado de mudanças para o Grenal 441

Invicto há oito jogos, o Grêmio se vê energizado pela chegada de reforços que devem ganhar espaço no Grenal deste domingo (25), no Beira-Rio. Pavón, que teve uma estreia de gala contra o Santa Cruz, saindo do banco de reservas, e contribuindo com um gol e deu duas assistências, deve sair como titular absoluto e referência técnica do ataque.

Nesta segunda-feira, o atacante argentino foi apresentado no CT Luiz Carvalho. Além de destacar a euforia pelo gol na estreia com poucos dias de clube, ele também falou sobre o confronto com o Inter e sua relação com Eduardo Coudet, que foi seu treinador no Atlético-MG.

“Todo jogador se prepara para esse nível de jogo. Fiz a pré-temporada e a verdade é que fisicamente estou muito bem. Esperar o final de semana para saber se vou jogar. Sei como são os clássicos. A verdade é que se eu jogar, vou dar meu melhor para fazer o Grêmio ganhar. Já trabalhei com ele [Coudet] no Atlético, mas agora estou aqui do outro lado e não vou tratá-lo mais como amigo, é um rival”, disse Pavón.

Além dele, Du Queiroz, que também saiu do banco, pode entrar ao lado de Villasanti na volância. No entanto, a principal expectativa está em Diego Costa. O atacante de 35 anos corre contra o tempo para estar apto fisicamente e à disposição do técnico Renato Portaluppi. Apresentado pelo Tricolor na quinta-feira, ele manteve o mistério sobre sua participação no clássico, mas afirmou que não deve “pular etapas” em sua preparação.

Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Santa Cruz, Portaluppi também despistou ao dizer que o próprio jogador pediu por uma mini pré-temporada de 15 dias ao assinar com o clube. Isso porque ele não entra em campo desde o dia 3 de dezembro, quando defendeu as cores do Botafogo no duelo com o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Brasileirão. Caso Costa não tenha condições de jogo, ou comece no banco, João Pedro Galvão deve se manter no time titular.

Outra dúvida para o comandante gremista está na ponta-esquerda. Mesmo com Gustavo Nunes se destacando, Nathan Fernandes está voltando de lesão e deve estar disponível. Principal destaque entre os jovens na temporada passada, o jovem de 19 anos já treina no gramado desde a semana passada, e terá a semana para treinos visando sua participação no clássico.