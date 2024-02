Grenal 441 tem novo horário, passa para 18h do domingo 25 de fevereiro

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou o novo horário do Grenal 441, válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico será disputado às 18h de domingo, dia 25 de fevereiro, no estádio Beira-Rio. Anteriormente, o confronto pela primeira fase do Estadual estava marcado para as 16h.

Inter visita o Novo Hamburgo neste domingo (18), às 20h, no Estádio do Vale. Já o Grêmio recebe o Santa Cruz . no sábado (17), às 16h30min, na Arena. Antes, neste final de semana, a dupla Grenal vai a campo na rodada que antecede o clássico. O, às 20h, no Estádio do Vale. Já o. no sábado (17), às 16h30min, na Arena.

O Colorado é o líder do Gauchão com 19 pontos, enquanto que o Tricolor é o segundo colocado, com 17. No último Grenal, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Inter venceu o Grêmio por 3 a 2, no Beira-Rio.