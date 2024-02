Inter visita o Novo Hamburgo no último jogo antes do Grenal 441

No último compromisso antes do primeiro grande teste da temporada, o Inter se prepara para visitar o Novo Hamburgo, neste domingo (18), às 20h, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na sequência, dando uma pausa no ritmo frenético de jogos, o Colorado descansa durante a semana e volta seu foco para o Grenal 441, no outro domingo.

Depois de contar com Lucho González na beira do gramado na vitória por 3 a 1 sobre o Brasil-Pel, na quarta, o time alvirrubro deve ver a volta de Eduardo Coudet ao seu posto no duelo contra o Noia. O comandante argentino cumpriu suspensão referente ao desentendimento que teve com o técnico China Balbino, do São José, na 7ª rodada. Sem um julgamento marcado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), a tendência é de que ele não seja punido novamente.

De volta à rotina de treinos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, Chacho tem até sábado para definir a equipe que vai a campo defender a liderança no Gauchão. Com 19 pontos, o Colorado está dois à frente do Grêmio e com a classificação para as quartas de final assegurada. Agora, o time depende apenas de si para garantir o primeiro lugar e decidir, caso se classifique, a final da competição no Beira-Rio.

Mesmo sem novos desfalques, a escalação deve ser mista. Com mais tempo para descanso, a tendência é que alguns reservas sigam ganhando minutos para manter o ritmo de jogo. Com isso, o provável onze inicial conta com Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Thauan Lara (Renê); Rômulo, Bruno Henrique (Alan Patrick), Maurício e Hyoran (Gabriel Prado); Valencia e Lucca.

Já no mercado da bola, Wesley e Thiago Maia estão cada vez mais próximos de Porto Alegre. Com a janela para inscrever jogadores no Estadual fechando nesta sexta (16), a direção corre contra o tempo para contar com os jogadores. Quanto ao volante do Flamengo, foi necessário aumentar a proposta para R$ 21 milhões. O jogador é um pedido de Coudet, que o vê como substituto ideal para Johnny na função de primeiro volante.

Por outro lado, o atacante Pedro Henrique deve ser anunciado em breve pelo Corinthians. Lucho confirmou na coletiva após a partida com o Xavante que o atacante está de saída. Ele inclusive já está em solo paulista para reforçar o time do Parque São Jorge.