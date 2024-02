Inter vence o Brasil-Pel e assume liderança isolada do Gauchão

Com um ritmo avassalador, o Inter bateu o Brasil de Pelotas pelo placar de 3 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Gaúcho. O jogo válido pela 8ª rodada foi o melhor dos comandados de Eduardo Coudet, que estava suspenso e não os comandou na beira do gramado. Lucho González foi o treinador. O Colorado chegou aos 19 pontos na tabela – dois a mais que o vice-líder Grêmio –, e já está garantido nas quartas de final.

Os donos da casa abriram o placar aos 9 minutos, em uma bela jogada de infiltração. Primeiro, Bruno Henrique achou Bustos, que cruzou rasteiro na direção de Valencia. No entanto, Gabriel Biteco chegou antes e, na tentativa de interceptar e mandar para escanteio, empurrou a bola para o fundo da própria rede.

Na sequência, os mandantes encurralaram o goleiro Gabriel e forçaram seu erro de passe, chegando de novo com passe de Wanderson para Alan Patrick, que bateu rasteiro, rente à trave.

Muito intenso, os comandados de Lucho ampliaram aos 17, com mais um lance que veio da marcação pressão. Bustos recuperou na linha de fundo e Alan Patrick ficou em condições de cruzar. O camisa 10 achou Valencia na pequena área e o equatoriano não perdoou.

Aos 24, roubaram mais uma no último terço e chegaram com Wanderson, que recebeu de Alario e bateu de canhota, parando em Gabriel.

Depois, aos 36, veio o desencanto de Lucas Alario, que marcou seu primeiro gol com a camisa vermelha. Bruno Henrique lançou da direita para esquerda e Wanderson entrou na área cruzando para trás, na chegada do centroavante argentino, que bateu de primeira e ampliou a vantagem no marcador.

Na volta do intervalo, o Alvirrubro se manteve no comando da partida, e quase ampliou com Alario logo de cara, em uma bola que sobrou após uma dividida de Valencia com o goleiro. O argentino completou de cabeça, por cima do travessão.

Um pouco menos frenético, o Colorado chegou de novo aos 20, em cruzamento de Renê na cabeça de Valencia, que cabeceou para baixo mas errou a mira.

A primeira chegada do Xavante foi aos 25, em cruzamento rasante que foi desviado por Jhonas e encaixado pelo goleiro Anthoni. Aproveitando a queda de ritmo do adversário, o time de Pelotas diminuiu com Marcinho, em uma trama pela direita que terminou em um rebote para o meia descontar.

Aos 49, o árbitro encerrou o duelo. Agora, o Inter visita o Novo Hamburgo, enquanto o Brasil-Pel recebe o São José.

Inter (3) Anthoni; Bustos (Lucca), Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Gabriel), Bruno Henrique (Rômulo), Alan Patrick e Wanderson (Maurício); Alario (Hyoran) e Enner Valencia. Técnico: Lucho González.

Brasil de Pelotas (1) Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco (Danilo), Zé Pedro (Adirel), Bruno Reis e Jefinho; Anderson Recife, Maicky e Marcinho; Yander, JP Bardales (Jhonas) e Robinho (Matheus Marques). Técnico: Fabiano Daitx

Árbitro: Jonathan Benkenstein