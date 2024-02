Grenal 441, pelo Gauchão, será no Beira-Rio no domingo 25 de fevereiro

A menos de duas semanas do primeiro clássico de 2024, Grêmio e Inter já começam a pensar no Grenal 441, confronto que pode valer a liderança da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. A partida válida pela 10ª rodada do Estadual será disputada no domingo, dia 25 de fevereiro, às 16h, no estádio Beira-Rio.