Há 35 anos, Inter vencia o chamado Gre-Nal do Século no Beira-Rio

O 12 de fevereiro marca um dos mais importantes duelos entre Grêmio e Inter desde o início dos confrontos que tornaram o Gre-Nal um dos maiores clássicos do futebol mundial. Há exatos 35 anos, as duas equipes chegaram à semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, que só seria decidido no ano seguinte. O chamado Gre-Nal do Século daria vaga à decisão do torneio e à Copa Libertadores. E deu Inter, de virada, com gols de Nilson, em tarde épica dos comandados de Abel Braga.

A partida foi acompanhada por um Beira-Rio lotado, com cerca de 80 mil pessoas naquela tarde de verão escaldante. Após o 0 a 0 no Olímpico, o jogo começou quente e pegado. Mas quem mostrava superioridade e largou na frente foram os gremistas. Aos 26 minutos da 1ª etapa, Marcos Vinícius fez jogada pela esquerda e bateu cruzado, alto. O goleiro Taffarel não acreditou e viu a bola entrar no ângulo esquerdo, para festa da torcida azul. 1 a 0.

A situação ficou ainda pior para os donos da casa quando o lateral-esquerdo Casemiro atingiu o zagueiro gremista Trasante e foi expulso, aos 38 minutos de jogo. Com a equipe gremista jogando melhor e em vantagem no placar, o técnico Abel Braga sacou Leomir e mandou a campo Diego Aguirre na volta do intervalo.

O Grêmio ainda teve chance de ampliar o marcador aos 15 minutos, com Cuca, que acabou desperdiçando lance dentro da área. Mas a virada começou logo em seguida. Aos 16, em cobrança de falta, Edu colocou na cabeça de Nilson, que testou forte para a rede de Mazaropi.

A torcida vermelha explodiu na arquibancada e empurrou o Inter para cima. A equipe precisava apenas do empate para ir à final da competição, pois tinha vantagem contra o rival. Aos 26 minutos, Maurício recebeu a bola na direita e, com um drible de corpo, deixou para trás dois adversários. Ele avançou e chutou forte cruzado. A bola atravessou a pequena área até encontrar Nilson, de frente para o gol vazio para virar e fechar o placar.

O Inter chegava à decisão contra o Bahia, do craque Bobô e comandado por Evaristo de Macedo. Na partida de ida, os gaúchos saíram na frente, mas sofreram a virada. No jogo de volta, o empate em 0 a 0 deu o título aos baianos.