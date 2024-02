Inter conta com o retorno de Maurício após a disputa do Pré-Olímpico

A parte das lesões, o Inter terá, pela primeira vez em 2024, todos seus jogadores à disposição do técnico Eduardo Coudet. Maurício, que estava a serviço da seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela, está de volta ao clube e pode fazer sua estreia na temporada.

A tendência, no entanto, é que ele ainda não esteja apto para jogo nesta quarta-feira, quando o Colorado enfrenta o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. O meia de 22 anos esteve em campo neste domingo no último compromisso da Canarinho no torneio qualificatório para as Olimpíadas de Paris, no meio do ano. Titular absoluto da equipe no ano passado, a tendência é que o camisa 27 retome seu posto em breve sob o comando de Chacho.

Mesmo com um plantel afortunado, o clube segue no mercado na busca de contratações pontuais. A novela Thiago Maia segue estagnada, por mais próxima que esteja o acordo entre Inter e Flamengo pela compra do volante. Além dele, a direção segue de olho em Bruno Gomes, da mesma posição, que pertence ao Coritiba e tem acerto com o Fortaleza. A ideia seria atravessar os nordestinos no negócio.

Já no futebol feminino, as Gurias Coloradas estão fora da Supercopa do Brasil. O Corinthians venceu as mandantes no Beira-Rio por 4 a 2, neste domingo, e se classificou para a semifinal da competição. A decisão foi disputada em jogo único.