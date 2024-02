Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com um time alternativo, o Grêmio visita o Ypiranga nesta quarta-feira (14), às 19h, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto, que será disputado em Erechim, não contará com a presença de Renato Portaluppi, que optou por permanecer em Porto Alegre por conta do desgaste da estrada. A transmissão fica por conta do Premiere.

A maior parte dos titulares fica na Capital, a fim de preservar a condição física. O Tricolor busca seguir na briga pela liderança do Estadual. A equipe está empatada com o Inter no topo, com 16 pontos, mas perde nos critérios de desempate. A expectativa é de que os jovens ganhem espaço entre os relacionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ypiranga - Alexander; Gedeilson, Fonseca, Heitor e Windson; Mateus Anderson, Lucas Marques, Zé Vitor e Taddei; Wanderson e Uchôa. Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio - Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa; Ronald, Dodi, Galdino, Nathan e Lucas Besozzi; André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar técnico).

Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Juarez de Mello Junior.

Serviço Ypiranga x Grêmio

Local: Estádio Olímpico Colosso da Lagoa;

Horário: 19h;

Transmissão: Premiere.