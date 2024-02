Sob calor escaldante, Grêmio só empata com o São Luiz na Arena

Sob um sol de rachar e uma sensação térmica acima de 40 graus, jogar futebol com qualidade e intensidade é praticamente impossível. Pois Grêmio e São Luiz fizeram o possível na partida das 16h30min deste sábado (9), na Arena. O Tricolor se esforçou, mas faltou qualidade para vencer o São Luiz de Ijuí. Depois de sair perdendo, o time de Renato Portaluppi lutou muito e conseguiu o empate em 1 a 1.

O primeiro tempo de jogo morno na Arena não foi nada além do esperado. O Grêmio teve domínio das ações, mas não conseguiu fustigar com veemência a defesa do São Luiz. Assim, o time de Ijuí controlou os 45 minutos iniciais.

O forte calor em Porto Alegre fez com que o árbitro Jonathan Pinheiro fizesse duas paradas técnicas no tempo inicial para a hidratação dos atletas e da equipe de arbitragem.

As melhores oportunidades gremistas saíram dos pés do centroavante J.P. Galvão que aos 27, venceu a marcação e pela direita da área chutou para a fora, à direita do goleiro Raul. Aos 47, Galvão, mais uma vez, teve a chance de abrir o placar, mas cabeceou para fora dentro a área após bela jogada de Villasanti ela esquerda.

Por parte dos visitantes, a melhor oportunidade se deu aos 27 minutos, quando Vini Peixoto recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, acertando a trave de Marchesin.

O Grêmio voltou mais lento e arrastado na segunda etapa. Já o São Luiz conseguiu equilibrar as ações, jogando, inclusive, mais no campo do time da capital.

Aos 13 minutos, a zebra apareceu na Arena. Melhor em too o segundo tempo, o São Luiz chegou ao gol por meio de Lucas Souza. Toda a atrapalhada, a defesa gremista não conseguiu boquear o jogador, com falha de Kannemann, que finalizou colocado no canto esquerdo do goleiro tricolor.

Totalmente modificado, sem os seus dois zagueiros e com volantes jogando na zaga, o Grêmio buscou como pode o empate, que veio aos 42 minutos, por meio de Éverton Galdino que, entrando por trás da defesa, completou de cabeça cruzamento do garoto Gustavo Nunes.

FICHA TÉCNICA



Grêmio 1

Marchesin; João Pedro, Geromel (Dodi), Kannemann (Rubens) e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Cristaldo (Nathan), Jhonata Robert (Gustavo Gomes); André Henrique e João Pedro Galvão (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.

São Luiz 1

Raul; João Vitor (Wesley), Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Mateus Santana), Guilherme Dal Pian (Felipe Baiano) e Vini Peixoto (Lucas Souza); Gabriel Pereira e Borasi (Ramires). Tecnico: Alessandro Telles.

Árbitro: Jonathan Pinheiro.