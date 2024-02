Inter x Brasil-Pel: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Visando manter a liderança do Campeonato Gaúcho, o Inter recebe o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (14), às 21h30min, pela 8ª rodada, no Beira-Rio. Empatado com o Grêmio em número de pontos, com 16 para cada, o Colorado quer disparar no topo da tabela, e para isso, terá os titulares em campo. A transmissão fica por conta do SporTV e Premiere.

O principal desfalque está na casamata. O técnico Eduardo Coudet, expulso em uma confusão com China Balbino, técnico do Zequinha, está suspenso. O auxiliar técnico Lucho González assume seu posto. O ocorrido foi relatado em súmula e pode gerar uma punição maior, a depender do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), ainda sem data para ocorrer.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Lucca (Hyoran) e Enner Valencia. Técnico: Lucho González.

Brasil de Pelotas - Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e Jefinho; Anderson Recife, Maicky, Marcinho e Tinga; Dionatan Machado (Vini Charopen) e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daitx

Arbitragem: Jonathan Benkenstein, auxiliado por Maíra Moreira e Conrado Bittencourt.

Serviço Inter x Brasil de Pelotas

Local: Beira-Rio;

Horário: 21h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: Os valores dos bilhetes variam entre R$ 10,00 e R$ 96,00 para sócios, e R$ 40,00 e R$ 120,00 para não sócios.