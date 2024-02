Contra o Santa Cruz, Grêmio quer retomar a liderança do Gauchão

Dando sequência ao Campeonato Gaúcho com a expectativa da estreia de reforços, o Grêmio vai a campo neste sábado (17), às 16h30min, para enfrentar o Santa Cruz, na Arena, pela 9ª rodada. Perseguindo de perto o Inter, o Tricolor espera contar com resultados paralelos para voltar à liderança antes do Grenal 441, próximo compromisso da equipe.

Com 17 pontos na tabela – dois a menos que o rival –, o técnico Renato Portaluppi espera contar com Du Queiroz no confronto com o Galo. O meio-campista vindo do Zenit é visto como um faz tudo, e pode ser utilizado tanto como volante quanto como meia-direita, em uma função similar a de Ramiro na Libertadores de 2017. O jovem de 24 anos já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com os treinos desta quinta e sexta-feira no CT Luiz Carvalho, o técnico gremista deve definir a escalação com força máxima. Primeiro porque no empate sem gols de quarta, contra o Ypiranga, em Erechim, nem ele viajou. Os principais jogadores permaneceram na Capital treinando sob o comando de Portaluppi. O segundo motivo é a semana livre para descanso. Ao contrário do que vem sendo o Estadual, com jogos de três em três dias, o clube terá oito dias para se preparar, visando o clássico grenal do próximo domingo (25).

Portanto, a escalação deve contar com Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino (Du Queiroz), JP Galvão e André Henrique (Besozzi).

No mercado da bola, o clube segue ativo depois de um hiato nas contratações. Embalado na reta final do prazo de incrições no Estadual, que se encerra nesta sexta (16), o Tricolor anunciou a contratação do lateral-esquerdo Mayk, junto ao Guarani. Ele chega para ser alternativa a Reinaldo, que mesmo titular e querido por Portaluppi, é contestado pela torcida. O jogador de 24 anos assinou contrato até o fim de 2026.

Outro nome que pode pintar na Arena é Pavon, ponta argentino que defende as cores do Atlético-MG. O atleta está encostado em Minas Gerais e é visto como boa opção, pois joga pelos dois lados do campo e chega em um momento que Soteldo e Nathan Fernandes estão fora por lesão. Com as negociações avançadas, ele deve ser anunciado em breve.

Grêmio apresenta Diego Costa

Ainda nesta quinta-feira, o Grêmio apresentou seu principal reforço para a temporada. Diego Costa, centroavante de 35 anos, multicampeão no futebol europeu, chega para assumir o comando do ataque depois da saída de Suárez. Ele irá vestir a camisa 19 mas não garante sua estreia no clássico.

“Tudo é condicionamento. Estou treinando. É lógico que clássico é bom de jogar, sempre gostei e é motivação a mais. Não podemos atropelar as fases. Veremos no dia a dia, se o treinador achar que está bom, a gente vai decidir”, disse o atacante.

Costa vem treinando normalmente com o restante do grupo e já está regularizado no BID. Sem chances de entrar contra o Santa Cruz, ele terá uma semana para trabalhar o físico visando o duelo com o Inter.