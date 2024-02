Com reservas, Grêmio visita o Ypiranga e empata sem gols

Em um jogo de tempos distintos, Grêmio e Ypiranga ficaram no zero a zero em Erechim, na 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Para este confronto, os titulares ficaram em Porto Alegre junto do técnico Renato Portaluppi. O auxiliar Alexandre Mendes comandou o time.

A primeira etapa do confronto foi movimentada e de muita criação, com as equipes ousadas. O cenário no segundo tempo foi completamente diferente. O duelo ficou estagnado no meio de campo e poucas chances foram criadas.

Mesmo com dificuldades para trocar passes e ditar o ritmo inicial, os visitantes chegaram primeiro, logo aos 3 minutos, com Gustavo Nunes, que buscou o ângulo e errou por pouco. A resposta veio aos 10, com Alisson Taddei, que recebeu do pivô e bateu no canto para grande defesa de Caíque. Depois, aos 15, Foguinho se lançou pela esquerda e foi pifado pelo próprio Taddei, mas bateu para fora.

O jogo seguiu intenso, com idas e vindas entre as duas equipes lançadas ao ataque. Aos 34, Caíque fez a ligação direta com Gustavo Nunes, armando um contra-ataque surpresa. O jovem arrancou pela esquerda deixando o lateral na saudade, e parou no goleiro Alexsander que fechou bem os espaços para o chute.

Na volta do intervalo, o Tricolor conseguiu impor mais seu ritmo, dominando as ações e dificultando a saída de jogo canarinha. Aos 14 minutos, em uma infiltração, Nathan deixou André Henrique de frente para o gol na pequena área, mas o atacante teve seu chute travado pela defesa.

Depois, o cansaço tomou conta e jogo esfriou. Foram poucas as escapadas, com vários erros de passe e tomada de decisão. Sem mais delongas, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos. O Grêmio volta seu foco para o Santa Cruz, enquanto o Ypiranga encara o São Luiz.

Ypiranga (0) Alexander; Gedeilson, Windson, Heitor e Foguinho (Lucas Lopes); Mateus Anderson (Wanderson Martins), Lucas Marques (Karl), Uchôa e Taddei (Dall Agnol); Wanderson e Zé Vitor (Edson). Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio (0) Caíque; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa (José Guilherme); Ronald, Dodi, Galdino (Rubens), Nathan (Pedro Lucas) e Gustavo Nunes; André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar técnico).

Árbitro: Daniel Nobre Bins.