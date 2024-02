Torcida do Inter tem apenas ingressos no Coração do Gigante para o Grenal 441

Iniciada a venda de ingressos para sócios na manhã desta quarta-feira (21), os torcedores do Inter esgotaram as entradas nas áreas livres e locadas do Beira-Rio, para o Grenal 441, neste domingo (25), às 18h, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. A expectativa de público para o confronto gira em torno de 45 mil pessoas.

LEIA MAIS: Bruno Gomes e Wesley são as caras novas para o Grenal 441

restam lugares apenas no Coração do Gigante, disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br . A bilheteria física funcionará nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo. Agora,, disponíveis no site