Bruno Gomes e Wesley são as caras novas para o Grenal 441

Mesmo com os holofotes voltados para o Grenal 441, a pauta do Inter nesta terça-feira (20) passou pela apresentação de Bruno Gomes e Wesley, reforços anunciados pelo clube na sexta, que chegam para compor o elenco do técnico Eduardo Coudet.

O primeiro vem de uma boa passagem pelo Coritiba, apesar do rebaixamento dos paranaenses no Brasileirão. Suas boas performances o levaram à seleção brasileira pré-olímpica. Antes do Coxa, o volante de 22 anos teve uma breve passagem pelo Colorado, em 2022, na qual esteve em campo por apenas seis minutos, contra o Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho.

LEIA MAIS: Rochet pode ser a única mudança de Coudet no Inter para o Grenal

Em sua apresentação, Gomes deixou claro que tinha o desejo de voltar ao clube depois de uma primeira passagem apagada. “Sempre foi um sonho jogar aqui. Até na primeira passagem fiz muita força para vir. Quando o Magrão e o Coudet me procuraram, eu falei com a minha esposa. Ela disse que eu ainda tinha algo a fazer aqui. Eu sentia que minha história não tinha acabado. Na primeira passagem não consegui, mas espero retribuir com todo o carinho por esta volta”, disse.

Acostumado a atuar como segundo volante, o jogador explica que o fôlego é um aliado para que ele desempenhe outras funções no meio de campo, como um “5”, por exemplo, jogando atrás dos armadores e protegendo a defesa.

Para contar com o atleta, o clube desembolsou R$ 7 milhões por 50% de seus direitos. Este percentual, somado aos 25% que tinha mantido na negociação com o Coritiba, indica que os gaúchos detém 75% do passe.

Já Wesley chega para ser o reserva de Wanderson na meia-esquerda. Aos 24 anos, ele tem uma passagem de destaque pelo Palmeiras, mas vem de um ano em baixa defendendo as cores do Cruzeiro.

Agora, ele busca recuperar a confiança sob o comando de Chacho. “Tendo um contato do treinador de uma equipe como o Inter, qualquer atleta balançaria. Tive uma ligação. Ele deixou bem claro a vontade de contar comigo. Não pensei duas vezes. Quis muito estar aqui”, disse o ponteiro.

Sua contratação custou R$ 10,6 milhões aos cofres do Inter. O valor é referente a dívida que a Raposa tinha com o Palmeiras pela sua venda, no final de 2022.

Focados no clássico deste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, o grupo de jogadores se reapresentou nesta terça-feira, no CT Parque Gigante. Valencia, Alario, Mercado, Luiz Adriano e Rochet ficaram de fora da atividade no gramado. O zagueiro argentino, que saiu com dores no joelho do jogo com o Novo Hamburgo, não tem lesão constatada e estará à disposição. Rochet, que ainda se recupera de um problema na costela, segue como dúvida.