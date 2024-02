Check-in para o Grenal 441 já está disponível para o torcedor do Inter

O sócio do Inter já pode garantir seu lugar para o clássico Grenal 441, neste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio. A partir desta segunda-feira (19), os associados colorados das modalidades Colorado Titular, Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho podem realizar o check-in no Mundo Colorado, para o enfrentamento com o Grêmio.

Como de costume, os sócios têm prioridade para reservar seus ingressos, e a partir desta quarta-feira (21), os demais sócios, das modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo poderão adquirir seus bilhetes. Os valores variam de R$ 10,00 a R$ 96,00. Caso haja disponibilidade de entradas, na sexta-feira (23), os não-sócios terão a chance de ir ao jogo. Os valores variam de R$ 40,00 a R$ 120,00.

Para a torcida adversária, serão disponibilizados 2 mil ingressos, com o valor fixo de R$ 80,00. O esquema de venda ainda não foi divulgado pelo Grêmio.

O confronto da 10ª rodada do Campeonato Gaúcho vale a liderança e encaminha a posição das equipes na tabela. Em 1º lugar, com 22 pontos, o Inter é perseguido de perto pelo Grêmio, que tem 20. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, os times sabem que o resultado dn clássico é fundamental para terminar no topo.