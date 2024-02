Rochet pode ser a única mudança de Coudet no Inter para o Grenal

Com um começo de temporada regular e cada vez mais empolgante, o Inter tem a base montada e se vê pronto para o primeiro Grenal da temporada. Líder isolado do Gauchão, o Colorado se prepara para o clássico 441, neste domingo (25), no Beira-Rio, com a possibilidade de repetir a escalação das últimas duas partidas.

No início da temporada, o técnico Eduardo Coudet deixou claro que precisaria de cerca de seis jogos para que o time estivesse em condições de jogo ideais. Agora, a caminho do décimo compromisso do ano, o comandante argentino parece ter encontrado sua formação ideal, que bateu Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo por 3 a 1, respectivamente, em ambas ocasiões. Começaram jogando: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Valencia e Alario.

A única surpresa que pode dar uma nova injeção de autoestima no grupo é a volta do goleiro Rochet, que ainda não estreou em 2024. O uruguaio tem um problema crônico na costela desde o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã.

Com a reapresentação nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, ele será reavaliado diariamente, com aumento de carga de trabalho diário, a depender de suas respostas. Caso não acuse nenhuma dor na região torácica, Chino pode ser a novidade no time de Chacho. No entanto, não há nenhuma certeza de que ele estará apto para o jogo. Neste caso, Anthoni segue como dono da posição.

Do meio para frente, o volante Bruno Gomes e o meia-esquerda Wesley devem ser novidades no banco de reservas. Anunciado na sexta – último dia da janela no Gauchão –, ambos estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mesmo assim, nenhum deles deve fazer sua estreia no Grenal.

No banco de reservas, a principal atração será Maurício. O jovem de 22 anos chegou a entrar em campo contra o Xavante, mas sequer foi relacionado no duelo com o Noia. Ele está de volta depois de servir a seleção brasileira pré-olímpica, que não se classificou para os Jogos de Paris.

No mercado da bola, o Vasco retomou o interesse por De Pena, que está sem espaço no Beira-Rio. O clube carioca deve fazer uma proposta pelo uruguaio nos próximos dias, já que deseja contar com os seus serviços antes do fechamento da janela de transferências, no dia 7 de março. Na época em que assinou com o Inter, o meia também tinha uma proposta do Cruzmaltino em suas mãos.