Grenal 441 é o termômetro neste início de temporada

No jogo mais esperado do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio se enfrentam na busca pelo topo da tabela, neste domingo, às 18h, pela 10ª rodada da competição, no Beira-Rio. O Grenal 441 é um termômetro para as duas equipes, que buscam alçar voos importantes em uma temporada recheada de competições.

A dois jogos das quartas de final, ambos estão classificados, e buscam o primeiro lugar para garantir que o segundo jogo de uma eventual decisão seja disputado em casa. Com 22 pontos, o Colorado é líder, mas pode ser ultrapassado neste final de semana, já que o Tricolor segue na sua cola, com 20.

De um lado, os mandantes mantiveram a base de 2023 e investiram na formação de um elenco com opções, com a promessa de brigar por títulos expressivos. Por isso, nada como uma vitória no clássico para provar que o time está pronto para os desafios que estão por vir.

Do outro, está um Grêmio renovado, que deixou para trás a postura cautelosa de janeiro no mercado de transferências e abriu a carteira na busca por uma equipe competitiva. Vindo de um vice-campeonato brasileiro, o técnico Renato Portaluppi segue com o grupo na mão, e tem na visita ao grande rival a oportunidade de mostrar a que vêm seus comandados em 2024.

Sem jogos durante esta semana, os clubes contam com tempo de sobra para se preparar e chegar com os jogadores inteiros. Os treinos ocorrem desde segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, e terça, no Parque Gigante. Nas prováveis escalações, ambos os treinadores fazem mistério e, por mais que as espinhas dorsais estejam bem definidas, nomes importantes podem pintar como titulares no confronto.

Com novos reforços desembarcando em Porto Alegre nas últimas semanas, Portaluppi pode surpreender e ir a campo com Pavón e Du Queiroz, que juntos, somam apenas 90 minutos com a camisa tricolor. Além de Diego Costa, que ainda está por estrear.

Nathan Fernandes é outro jovem que deve estar à disposição. O ponteiro estava lesionado, mas vem treinando normalmente e só não deve começar jogando por conta do bom momento que vive Gustavo Nunes.

Já Eduardo Coudet precisa esperar até o último minuto para definir quem será o goleiro. Rochet é, indiscutivelmente, o titular da posição. Mas ainda não estreou na temporada. Se recuperando de um problema crônico na região torácica, o uruguaio só deve ser utilizado caso esteja 100%, evitando jogar no sacrifício. Anthoni, que esteve presente nas nove partidas do Estadual, se mantém na meta caso Chino não tenha condições.

Taticamente, o técnico argentino deve fazer uma mudança no ataque. Com Maurício dando boa resposta nos treinos, o meia deve tomar a vaga de Alario, deslocando Alan Patrick para o lado de Valencia na linha de frente, como jogaram no segundo semestre do ano passado.

O primeiro Grenal do ano deve contar com 45 mil pessoas no Beira-Rio. Destas, 2 mil serão gremistas, que esgotaram os ingressos no setor dos visitantes.

No apito, estará Anderson Daronco. O experiente árbitro Fifa comanda seu nono Grenal na carreira. Até o momento, são quatro vitórias para o Grêmio, três empates e uma vitória para o Inter. A escala foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol nesta quinta-feira (22). Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maíra Moreira. Mesmo com tanta experiência no clássico, Daronco não apita este confronto desde 2021, quando esteve na vitória tricolor, por 2 a 1, no jogo de ida da final do Gauchão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet (Anthoni); Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.



Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón, JP Galvão (Diego Costa) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maíra Moreira.