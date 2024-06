Gre-Nal 442 tem nova data e será no sábado no estádio Couto Pereira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o primeiro Gre-Nal válido pelo Campeonato Brasileiro será disputado no próximo sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O clássico 442 estava previsto para o domingo, às 16h, no entanto, a Polícia Militar do Paraná alegou que não teria contingente para garantir a segurança em dois eventos esportivos, visto que o Athletico-PR recebe o Corinthians, no domingo, também às 16h, na Arena da Baixada.

Assim, o Gre-Nal 442, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, será mesmo no sábado. O duelo do primeiro turno terá o mando do Grêmio, que segue sem condições de atuar na Arena em virtude da enchente que atingiu o Estado no mês de maio.

Este será o primeiro enfrentamento entre os rivais fora do Rio Grande do Sul, no Brasil. O histórico dos gremistas no estádio do Coritiba como mandante é de três jogos atuando na casa do Coxa, com uma vitória (4 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia), um empate (1 a 1 com o Estudiantes, da Argentina) e uma derrota (2 a 0 para o Bragantino).

No único Gre-Nal desta temporada houve vitória colorada por 3 a 2, no Beira-Rio, pela fase de grupos do Campeonato Gaúcho.