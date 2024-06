Com gol no último lance, Inter perde para o Vitória por 2 a 1 no Barradão

Com um time majoritariamente reserva, o Inter até demonstrou poder de reação, mas foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 1, neste domingo (16), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar o jogo na segunda etapa, os colorados viram os mandantes marcarem de pênalti no último lance e, agora se afastam dos líderes da competição.

Sentindo a falta de seus principais atletas e o consequente desentrosamento de um time misto escalado pelo técnico Eduardo Coudet, o Inter praticamente não entrou em campo durante a primeira etapa no Barradão. Pecando no excesso de passes sem objetividade e por vezes demonstrando falta de atenção na defesa, a equipe gaúcha viu os baianos, até então lanternas da competição, abrirem o placar logo no inicio do jogo, em falha dupla de Vitão e Thiago Maia.

O lance é representativo quanto ao que foram os primeiros minutos colorados: após longa troca de passe entre os defensores, Vitão se atrapalhou e carimbou a marcação de Osvaldo. A bola sobrou para Thiago Maia que errou o domínio, perdeu para Alerrandro e somente assistiu Willian Oliveira empurrar pro fundo das redes. Com apenas 7 minutos de jogo, os donos da casa saíram na frente.

Após o gol, o Inter não melhorou, pelo contrário. Repetindo as mesmas falhas, os gaúchos foram envolvidos pelo Vitória e, após troca de passes, viram Alerrandro ampliar o marcador, aos 17 minutos. Por sorte, o Var entrou em ação e apontou impedimento no lance.

Já no final da etapa inicial, o Colorado demonstrou uma tímida evolução e chegou a assustar os mandantes em finalização de Robert Renan de dentro da grande área defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo. Porém, o time alvirrubro não jogou o suficiente para ir para os vestiário com um placar melhor.

Na volta do intervalo, Coudet promoveu três mudanças em sua equipe. Bustos, Bruno Henrique e Wesley substituíram Vitão, Matheus Dias e Wanderson e deram outra cara à equipe colorada.

Alario, Bustos, Aránguiz e Robert Renan deram trabalho ao goleiro baiano e por pouco não igualaram o marcador ainda nos primeiros minutos. O ímpeto ofensivo alvirrubro só foi ameaçado por Osvaldo, aos 13 minutos, quando o atacante finalizou com força de dentro da grande área mas parou em Fabrício.

Aos 25, outra substituição mudaria a cara do jogo: o veterano Aránguiz deu lugar a Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos. Em sua estreia como profissional, o jovem, visto como uma das grandes promessas do clube, deu vida nova ao Inter. Dinâmico, rápido e criativo, ele roubou a bola no meio-campo, driblou a marcação e deu bela assistência para Wesley, que driblou o goleiro e empatou o jogo.

A partir deste momento, a partida ficou aberta, com chances para ambos os lados, até que, no último lance, Alario acertou o peito de Willian Oliveira dentro da área: pênalti. Na batida, Wagner Leonardo deslocou Fabrício e deu números finais ao jogo. Vitória 2x1 Inter.

O Inter, agora na 10ª colocação, volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30min, contra o Corinthians, no estádio Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha soma, até o momento, 11 pontos em 7 jogos disputados.

Vitória - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Eryc Castillo); Willian Oliveira, Luan Vinícius (Zé Hugo) e Léo Naldi; Matheuzinho, Osvaldo (PK) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini.



Inter - Fabrício; Hugo Mallo, Vitão (Bustos), Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Aránguiz (Gabriel Carvalho), Matheus Dias (Bruno Henrique), Hyoran (Gustavo Prado) e Wanderson (Wesley); Alario. Técnico: Eduardo Coudet.



Árbitro - Bruno Arleu de Araújo (RJ).