Grêmio perde para o Botafogo por 2 a 1 e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Mandando o jogo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, e com menos torcida que os visitantes, o Grêmio foi derrotado pelo Botafogo, por 2 a 1, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão, neste domingo (16). Com o resultado, a equipe gaúcha ingressou na zona de rebaixamento da competição nacional, com 6 pontos e acumulando quatro derrotas consecutivas.

Desde o momento em que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli apitou o inicio do primeiro tempo, já havia ficado muito claro que nem Grêmio nem Botafogo iriam se contentar com um empate. Com um futebol ofensivo de ambas as equipes e ao mesmo tempo defesas expostas, não demorou para que o primeiro zero saísse do placar.

Aos 9 minutos, a Lei do ex entrou em ação. O lateral-esquerdo Cuiabano, revelado nas categorias de base do Grêmio e recentemente vendido aos cariocas, recebeu belo passe de Marlon Freitas, invadiu livre a área gremista e finalizou por baixo de Caíque. Por respeito ao ex-clube, o jovem não comemorou o gol.

Até esse momento, o Botafogo já acumulava chegadas, enquanto o Tricolor atacava de forma mais tímida. Porém, sair atrás do placar fez com que a equipe de Renato Portaluppi acordasse. Depois de um principio de pressão dos gaúchos, Gustavo Nunes aproveitou sobra de cruzamento de Pavon e deslocou John. 1 a 1, aos 20 minutos.

Após o empate, a partida voltou a ficar aberta, com boas chances para ambos os lados e intervenções seguras dos goleiros. Mas, sem efetividade dos ataques, gremistas e botafoguenses foram para os vestiários em igualdade.

O inicio da segunda etapa trouxe ares de déjà-vu àqueles que assistiam a partida. Muita movimentação, ataques de ambos os lados e um leve domínio do Botafogo precederam o segundo gol alvinegro, marcado por Junior Santos, aos 11 minutos.

Improvisado de centroavante, o ponta aproveitou bote errado de Geromel, recebeu passe de Luiz Henrique e, cara a cara, tirou do goleiro gremista.

A reposta tricolor foi imediata, mas sem o mesmo impacto na partida. Três minutos após o gol, Gustavo Martins concluiu cruzamento de Cristaldo, tirou de John, mas viu Junior Santos, de voleio, salvar em cima da linha e impedir um novo empate.

Em seguida, aos 19, foi a vez do goleiro alvinegro fazer um milagre, em cabeçada de Cristaldo. O Tricolor, que novamente se adonou da partida após ficar atrás no placar, construía, mas não conseguia converter em gols. Insatisfeito, Portaluppi mexeu no ataque: Pavon e JP Galvão deram lugar a Nathan Fernandes e Everton Galdino.

As mudanças não surtiam efeito e se acumulavam: Nathan, Edenilson e Du Queiroz também foram chamados pelo treinador. Ao mesmo tempo, o Botafogo recuou o time e apenas esperou o final do jogo para assumir a liderança do Brasileirão. O Tricolor, por outro lado, agora ingressa na zona de rebaixamento da competição, na 17ª posição.

Com apenas 6 pontos em 7 jogos disputados e acumulando quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo já na próxima quarta-feira (19), às 20h, na Arena Castelão, diante do Fortaleza. A partida será válida pela 10ª rodada do torneio, no qual o Grêmio ainda possui dois jogos atrasados.

Grêmio - Caíque; Fábio, Geromel, Gustavo Martins, Mayk; Dodi (Du Queiroz), Carballo (Edenílson) e Cristaldo (Nathan); Pavon (Everton Galdino), Gustavo Nunes; JP Galvão (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.



Botafogo - John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore (Yarlen); Luiz Henrique (Danilo Barbosa), Óscar Romero (Diego Hernández) e Tchê Tchê (Eduardo); Junior Santos. Técnico: Arthur Jorge.



Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli (MG).