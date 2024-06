Logística para jogos no Sudeste pode atrapalhar Grêmio no Gre-Nal 442

O Grêmio ainda não pôde voltar ao Rio Grande do Sul desde o retorno das atividades após as paralisações em decorrência das enchentes que atingiram o Estado. No dia 19 de maio, o Tricolor fez seus primeiros trabalhos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. Desde então, o clube teve mais três sedes, além da Capital paulista: Curitiba, Rio de Janeiro e Cariacica, no Espirito Santo. Um mês após a volta, a delegação seguiu uma maratona itinerante pelo Brasil, na busca por minimizar os prejuízos logísticos de viagens e de desgaste físico nas rodadas anteriores, mas que colocou os gremistas em uma possível desvantagem para o clássico Gre-Nal 442, que acontece neste sábado (22).

O Grêmio passou uma semana no Rio de Janeiro, onde enfrentou Flamengo e se preparou para enfrentar o Botafogo, em local neutro, já que a direção vendeu o mando de campo para uma empresa por R$ 1 milhão. Segundo os dirigentes, a decisão foi tomada pensando no deslocamento entre os jogos contra as equipes cariocas, marcadas em um espaço de quatro dias.

Após a curta temporada no Sudeste, o Tricolor teve que ir ao Nordeste para enfrentar o Fortaleza, no Ceará, antes de voltar à Curitiba para o Gre-Nal. Com o calendário apertado, a escolha por ceder o mando de campo pode ter impactos no gramado, já que o clube completará 5.620km percorridos em menos de uma semana.