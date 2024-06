Grêmio encara o Fortaleza precisando voltar a vencer para sair do Z-4

Mesmo com desfalques, uma sequência negativa e lidando com longas viagens, o Tricolor precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Nesta quarta-feira (19), o Grêmio visita o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro derrotas seguidas na competição e dentro da zona de rebaixamento, a equipe de Renato Portaluppi vai até o Ceará buscando retomar o caminho das vitórias. Se o momento ruim não fosse suficiente para aumentar o clima de tensão, os gremistas convivem com um tabu de 43 anos sem vencer o Leão do Pici como visitante.

Nem mesmo Luís Suarez foi capaz de quebrar a sequência sem vencer em Fortaleza. Ano passado, o uruguaio livrou o Tricolor de uma derrota. Sem o craque, que deixou o clube, e sem Diego Costa, que estava cumprindo a tarefa de suprir a ausência do uruguaio até se lesionar, a chance do Grêmio sair com um triunfo reduz cada vez mais. Com um histórico negativo, o jogo desta quarta-feira pode ficar em segundo plano, já que existe a possibilidade de preservação para o clássico Gre-Nal deste sábado. Os volantes Carballo e Du Queiroz são os únicos pendurados.



Portaluppi terá uma novidade para a partida. Rodrigo Caio foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para voltar aos gramados. Contratado em maio, o zagueiro de 30 anos atuou pela última vez no dia 3 de dezembro de 2023, quando entrou no final da partida entre Flamengo e Cuiabá, com vitória do rubro-negro por 2 a 1, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. O jogador fica à disposição, mas não deve fazer sua estreia. Portaluppi deve escalar um time com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio), Kannemann e Reinaldo (Mayk); Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavon (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes e JP Galvão.