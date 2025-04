Com time misto, Inter empata com Fortaleza fora de casa e amplia invencibilidade

Mesmo quando não encanta, o Inter segue se recusando a perder. Com um time misto, os colorados empataram em 0 a 0 com o Fortaleza neste domingo (13), no Castelão, em uma partida de poucas chances para os dois lados. Como ponto positivo, fica a ampliação da sequência de invencibilidade, que agora chega a 17 jogos — a maior da “Era Roger”.

Pouco produziram Inter e Fortaleza na primeira etapa. Com ambas as equipes enfrentando uma maratona de jogos, o inicio do duelo deste domingo teve clima de formalidade em campo. Repleto de reservas, o Colorado se concentrou em conter os donos da casa, que, apesar da maior posse de bola e número de finalizações, mostraram pouca inspiração.

No campo das chances de gol, foi possível contá-las nos dedos. O Fortaleza levou perigo com Calebe, em chute de fora da área logo aos 2 minutos, bem defendido por Anthoni, além de finalizações próximas de David Luiz e Mancuso. Do lado colorado, a única chegada de real perigo foi com Borré, que quase marcou um golaço em chute cruzado da lateral da área, passando rente à trave.

A lamentar para o Inter, ficou a lesão de Carbonero, que sentiu a coxa esquerda após uma tentativa frustrada de ataque perto dos 40 minutos. O colombiano precisou deixar o campo e foi substituído por Vitinho.

Na volta para o segundo tempo, enfim um lance que justificasse o ingresso dos torcedores no Castelão. Aos 5 minutos, Pikachu cruzou da direita para Deyverson, que desviou de cabeça e obrigou Anthoni a fazer uma defesa espetacular. No rebote, Moisés acertou um voleio de rara felicidade e balançou as redes. O golaço, porém, foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento no início da jogada.

O lance deu novo ânimo à partida, e as duas equipes passaram a encontrar mais espaços e desperdiçar boas chances. Aos 21 minutos, em jogada de escanteio, veio a maior polêmica do jogo: Borré desviou de cabeça para Rogel, que se abaixou para finalizar e acabou atingido por David Luiz. O árbitro, no entanto, considerou o lance normal e mandou seguir.

Na reta final, o Inter ainda levou perigo em duas boas jogadas de Tabata, o melhor em campo pelo lado colorado. Primeiro, aos 33 minutos, em cobrança de falta que obrigou João Ricardo a fazer sua única defesa no jogo. Logo depois, o meia recuperou a bola no ataque e tocou para Vitinho, que não conseguiu finalizar com precisão.

A partir daí, o time se contentou em segurar o empate — e assim foi. Sem maiores emoções, prevaleceram as defesas. Fim de jogo: Fortaleza 0 a 0 Inter.

Agora, com 5 pontos conquistados em nove disputados, o Inter ocupa a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é na quarta-feira, contra o Palmeiras, no Beira-Rio, pela 4ª rodada da competição.

Fortaleza (0) João Ricardo; Gustavo Mancha, David Luiz e Kuscevic; Pikachu (Allanzinho), Lucas Sasha, Rossetto (José Welison), Calebe (Emmanuel Martínez) e Mancuso; Moisés (Marinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Vojvoda.

Inter (0) Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo e Thiago Maia (Luis Otávio); Wesley (Tabata), Romero (Diego Rosa) e Carbonero (Vitinho); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza