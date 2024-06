Grêmio inicia a semana Gre-Nal pressionado e na zona de rebaixamento

Pressionado no início da semana Gre-Nal, o Grêmio enfrenta dificuldades para virar a chave, com o desgaste do calendário apertado e as longas viagens. Nesta segunda-feira (17), a delegação embarcou para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, precisando dar uma resposta ao seu torcedor. A derrota para o Botafogo, por 2 a 1, coloca os gremistas em uma situação incômoda no Brasileirão. Vindo de quatro derrotas seguidas no torneio de pontos corridos, o Tricolor vive um péssimo momento e entra na zona do rebaixamento da competição.

A partida desta quarta-feira representa uma chance de reabilitação antes do clássico Gre-Nal. A última vitória gremista no Brasileirão ocorreu no dia 20 de abril, contra o Cuiabá, na Arena. Dois meses depois do último triunfo, a equipe de Renato Portaluppi precisa da vitória para afastar a sequência ruim dias antes da disputa contra o maior rival.



Portaluppi terá apenas um treino no CT do Ceará para definir a equipe que irá a campo. O treinador reclamou da falta de tempo para trabalhar e afirma que o cenário só deve mudar após o início do segundo turno do Brasileirão, quando o Grêmio deve voltar a sediar seus jogos na Arena e os treinos CT Luiz Carvalho a disposição.

Enquanto não retorna para Porto Alegre, os gremistas planejam retornar para o Estado no fim de junho, mandando seus jogos no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O clube deve se instalar na Serra Gaúcha entre a 13ª e a 16ª rodada do campeonato Nacional, entre 30 de junho e 10 de julho.