Diante do Flamengo, Grêmio busca vitória para dar tranquilidade a Quinteros

A sequência exaustiva de jogos que se encontram os times brasileiros não abre brechas para lamentações. É preciso virar a página, rápido, e projetar o próximo jogo. Esta lição se aplica ao Grêmio de Gustavo Quinteros. O Tricolor enfrenta a forte equipe do Flamengo, no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma possível vitória acompanhada de uma digna atuação diante da sua torcida, se torna crucial no momento de pressão que vive a comissão técnica.

A aposta principal do técnico tricolor para mudar o panorama da equipe são os retornos. “Eu acredito muito na metodologia de trabalho e nos jogadores que temos. Esperamos agora recuperar o Braithwaite, Amuzu e Cuellar para o próximo jogo. Precisamos de todos para termos mais variantes “, acredita.

Desta forma, há possibilidades de mudanças no time que entrará em campo no domingo. Cuellar poderá aparecer entre os relacionados e ser uma opção no banco de reservas. Em contrapartida, Amuzu e Braithwaite podem surpreender e compor o time titular. A provável escalação tem Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Edenilson) e Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite (Arezo).

Os escolhidos para começar a partida estão alinhandos às expectativas de Quinteros. O comandante acredita na vitória e progresso na tabela. "Se ganharmos o próximo jogo, seremos primeiro no Brasileiro. (...) Creio que vamos melhorar, conclui. Já Braithwaite, corrobora com o líder tricolor. "Temos de melhorar, temos de seguir. Queremos ganhar muitas coisas esse ano. Queremos jogar melhor, mas o mais importante é a vitória", destacou Braithwaite.

O adversário não facilitará a previsão gremista. Primeiro que para o Grêmio, que é o 9º colocado, vir a ser o novo líder do Brasileirão, é preciso vencer e contar com nove tropeços dos clubes na sua frente. O segundo ponto é a fase do Rubro-Negro e o restropecto de 36% de aproveitamento do Grêmio nas últimas cinco edições de Brasileirão sobre os cariocas.

Embora o Flamengo chegue para o confronto após uma derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba-ARG pela Libertadores, a equipe vem embalada com o bom trabalho do técnico Felipe Luis. O comandante flamenguista vai mandar a campo quem tem de melhor à sua disposição. Devem iniciar o jogo Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.