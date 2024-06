Inter conta com sequência no Sul do Brasil como vantagem para o Gre-Nal 442

Se a jornada colorada durante os meses de maio e junho foi caótica, por conta do calendário apertado e das longas viagens, o Inter pode comemorar uma sequência mais perto de casa. Ainda sem o Beira-Rio e o CT Parque Gigante, o clube pode contar com uma proximidade no Sul do Brasil entre as próximas rodadas. Após enfrentar o Corinthians no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, a equipe de Eduardo Coudet dará sequência em uma turnê pelos três estados sulistas, com treinos em Alvorada e jogos em Florianópolis, Curitiba e Criciúma. Dentro dos cenários negativos de deslocamento, o Inter pode se aproveitar das distâncias menores para entrar com a parte física em dia no clássico Gre-Nal 442, neste sábado (22).

Mandante contra o Corinthians nesta quarta-feira, o Colorado escolheu o estádio do Figueirense, em Florianópolis, como sede. A proximidade com a sua torcida e a curta distância do Rio Grande do Sul fez com que a logística fosse a melhor possível no momento em que o clube vive. Podendo trabalhar no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o clube opta por viagens curtas de ônibus, como foi quando mandou seus jogos em Criciúma, o que acontecerá mais uma vez, no dia 26, contra o Atlético-MG. O Inter ainda fica em Santa Catarina, já que enfrenta o próprio Criciúma no Heriberto Hulse quatro dias depois.



A grande vantagem colorada para o Gre-Nal 442 é a logística facilitada pela proximidade dos locais dos próximos três jogos. A delegação voltou de Salvador, onde enfrentou o Vitória, e treinou no Rio Grande do Sul, antes de partir para Florianópolis, onde fez o último compromisso antes do clássico. Somando as viagens realizadas entre a volta da Bahia e a chegada no Paraná, o clube percorrerá cerca de 3800 km nessa semana. No mesmo período, o Grêmio terá que fazer um trajeto de cerca de 6000 km, entre o Espirito Santo, Ceará e Paraná.