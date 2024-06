Inter quer a vitória contra o Corinthians para chegar confiante no Gre-Nal

No último compromisso antes do Gre-Nal, no sábado, o objetivo do Inter é vencer e convencer contra o Corinthians, para chegar bem com o torcedor na disputa do clássico, que é termômetro dentro de qualquer vestiário. O confronto com o alvinegro paulista, nesta quarta-feira (19), às 21h30min, é válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Dono do mando de campo, o Colorado optou pelo estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina.

Precisando contornar uma extensa lista de desfalques, o técnico Eduardo Coudet encerrou a preparação nesta terça, em treino fechado no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Por conta do calendário apertado, a expectativa é de time misto em solo catarinense para descansar alguns titulares, de olho no Grêmio.

A principal dor de cabeça do argentino está no setor ofensivo. Ele não conta com Borré e Valencia, à serviço de Colômbia e Equador, respectivamente, e Alan Patrick e Lucca, lesionados. O último, inclusive, terá um substituto no banco de reservas. Trata-se de Lucca Drummond, de 20 anos, que veio da base do São Paulo no início do ano. Com 1,91m de altura, o jovem centroavante é opção para o segundo tempo. Alario, mesmo descontado por um problema no ombro, deve seguir entre os onze.

Outro atleta que está fora é Mauricio. O meia ainda é jogador do clube, mas está negociado com o Palmeiras e deve ser anunciado pelos paulistas a qualquer momento. Oficialmente, ele é desfalque por conta de dores no joelho – camisa 27 tem cinco jogos no Brasileirão e, se jogar mais dois, não pode disputar a competição por outro clube. Na defesa, além do goleiro Rochet, que está na seleção uruguaia, o zagueiro Vitão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, a provável escalação alvirrubra tem Fabrício; Hugo Mallo, Igor Gomes, Mercado (Robert Renan) e Renê; Thiago Maia (Fernando); Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wesley (Wanderson); Hyoran e Alario.

Outra preocupação de Chacho é a lista de pendurados, composta por Bustos, Fernando, Wesley e o próprio Alario. Sem poder se dar ao luxo de perder outro nome importante, ele deve escolher entre mandá-los a campo ou garantir suas presenças no Gre-Nal.

Vindo de uma derrota amarga para o Vitória no final de semana, os gaúchos miram a recuperação no penúltimo jogo como mandante longe do Beira-Rio. Afetada pelas enchentes, a casa dos colorados está em fase final de reparos para voltar à ativa no início de julho. Até lá, os duelos com Corinthians e Atlético-MG, sem local definido, são os últimos longe do estádio.