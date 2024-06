Em fase final de limpeza, Beira-Rio deve receber jogos em julho

Na última sexta-feira (17), o Inter realizou uma visita guiada para membros da imprensa para demonstrar os avanços da limpeza no Beira-Rio, que foi fortemente afetado pelas enchentes que assolaram Porto Alegre e o Estado ao longo do mês de maio. Um mês depois do início dos trabalhos de recuperação do estádio, a direção colorada está otimista e trabalha com a forte possibilidade de voltar a mandar os seus jogos na capital gaúcha já no mês de julho. O clube não estipulou uma data, mas afirma que deve sediar o primeiro jogo oficial em sua casa a partir da segunda quinzena do próximo mês.

Apesar do progresso, o clube descarta a possibilidade de voltar ao Beira-Rio já no dia 3 de julho, quando enfrenta o Juventude, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O vice-presidente de Patrimônio Colorado, Gabriel Nunes, ressalta que o Inter reabrirá o estádio apenas quando tiver certeza de que 100% das operações estão reestabelecidas. “Estamos comemorando as pequenas vitórias e estamos confiantes. Garantimos que já no próximo mês vamos receber a torcida colorada com a mesma qualidade e conforto de sempre, mas ainda temos questões para serem avaliadas e tratamos tudo com muito cuidado”, afirma.



Grande preocupação dos torcedores e da comissão técnica, o gramado já está em processo avançado de tratamento. A água invadiu o campo de jogo e chegou até no segundo nível de cadeiras. Alguns pontos ficaram quase 80 cm submersos. No dia 30 de maio, o clube realizou a troca da grama de verão para a grama de inverno, trâmite que ocorre anualmente, mas que foi antecipado devido a condição do terreno ter sido severamente prejudicado pelos alagamentos. Em até 10 dias, a renovação do gramado deve ser concluída.



