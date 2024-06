Inter inicia semana Gre-Nal encaminhando a venda de Maurício ao Palmeiras

Sob olhares de desconfiança, o Inter inicia a semana Gre-Nal com o foco voltado para o Corinthians, mas sabe que o clássico é divisor de águas para a sequência da temporada. Vindo de uma derrota inesperada para o Vitória no final de semana, o Colorado recebe os paulistas no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, nesta quarta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro. Em paralelo às críticas pelas más atuações, o clube acertou a venda de Maurício para o Palmeiras.

A transferência deve ser oficializada nesta segunda, no valor de 8 milhões de euros (R$ 45,8 milhões) por 50% do passe do meia de 22 anos – porcentagem dos gaúchos sobre os direitos do atleta. Desta quantia, o Alvirrubro recebe 7 milhões de euros fixos (R$ 40,1 milhões), além de 1 milhão de euros em variáveis. Ele já está em São Paulo para realizar exames médicos e pode estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o treino desta terça.

Ainda que o próximo jogo seja sempre a prioridade, o duelo com o maior rival deve ser levado em conta pelo técnico Eduardo Coudet para definir quem vai a campo. De volta aos treinos nesta segunda-feira, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o comandante argentino tende a mexer no time já desfalcado para encarar o alvinegro paulista.

Na entrevista coletiva após o revés para o time baiano, ele deixou claro que lida com ausências importantes no setor ofensivo – além de Valencia e Borré, convocados para a Copa América, Lucca e Alario convivem com lesões. Enquanto o jovem centroavante não deve se recuperar a tempo, o argentino que veste a camisa 31 é a única opção para o setor, mas tem um problema no ombro e pode sentir a carga de partidas. Além deles, Alan Patrick também está fora, com uma contusão muscular na coxa direita.