Governo federal e Fraport global discutem reabertura do Aeroporto Salgado Filho

Reunião na Casa Civil da Presidência da República, que começou por volta das 17h desta terça-feira (18) em Brasília, não definiu ainda como vai ser a ajuda financeira do governo federal para viabilizar a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado desde 3 de maio devido a impactos da inundação histórica que atingiu Porto Alegre, em maio.

Na reunião, estão três ministros: Casa Civil, Rui Costa, da Reconstrução, Paulo Pimenta, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, também acompanha a reunião.

Por videoconferência, entraram, da Alemanha, o CEO da Fraport AG, Stefan Schulte, o vice-presidente executivo da companhia, Holger Schaefers, e a vice-presidente for Global Investments & Management, Tamara Holger. De Porto Alegre, falam a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e o vice-presidente da empresa no Brasil, Leonardo Carnielle.

Plano de Voo - aviação - Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre - reunião ministros Casa Civil - Fraport - (centro) Rui Costa - ministro--chefe Casa Civil, Rui Costa - (dir) Paulo Pimenta - clima - inundação - transporte - (esq) ministro dos Portos e Aeroportos - Silvio Costa Filho

A União pode aportar recursos para a concessionária custear as despesas de restauração da operação no terminal, fechado há 45 dias. A Fraport já estimou custo inicial de R$ 362 milhões, valor apresentado a Pimenta, mas a conta pode alcançar quase R$ 1 bilhão. A dúvida, que impacta o prazo de reabrir, é o tamanho do dano à pista.

A equação financeira nas tratativas com a União pode passar pela antecipação do valor do seguro que cobre parte dos prejuízos, saldar "créditos da pandemia de Covid-19" que a Fraport tem e que chegam a quase R$ 300 milhões e alongar a concessão. No contrato em vigor, o prazo é de 25 anos (2017 a 2042), podendo ser prorrogado por mais cinco anos.