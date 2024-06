Reunião em Brasília pode destravar verba do aeroporto

Uma reunião prevista para amanhã na Casa Civil da Presidência da República pode desatar ou agilizar o desfecho da novela sobre verbas para bancar a retomada do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado desde 3 de maio devido aos impactos da inundação histórica em Porto Alegre. Essa é a expectativa de representantes da concessionária Fraport Brasil, do Estado e setores do próprio governo federal. Membro do comando da Fraport deve estar entre os participantes da reunião com o chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A suspensão da operação do Salgado Filho por prazo indeterminado afeta a malha aeroviária nacional. De janeiro a abril, o terminal registrou fluxo de 2,2 milhões de passageiros. A Fraport já estimou custo mínimo de R$ 362 milhões para colocar o complexo em condições de operar novamente ou quase R$ 1 bilhão. O tamanho dos danos à pista vai comandar o rumo da cifra. A empresa cogita reabrir a instalação em fim de dezembro, mas isso vai depender da dimensão dos estragos e rapidez em providenciar o que precisa. Por isso, o foco no acerto com a União.

Recente declaração da CEO da concessionária no Brasil, Andreea Pal, durante visita de parlamentares ao aeroporto, na segunda-feira passada, gerou mal-estar, mas, ao mesmo tempo, elevou a pressão e as cobranças para uma agilização da parte do governo. "Se não recebermos dinheiro - e não quero ser negativa -, qual é a nossa possibilidade? De devolvemos a concessão e entra outro", disse Andreea, em resposta a uma pergunta da deputada petista Maria do Rosário. Mas Andreea teria também deixado claro: a concessão é para "operar o aeroporto aberto".

A reportagem do JC questionou a Fraport sobre a declaração da executiva, mas ainda não obteve resposta. "Ninguém quer que a empresa saia, mas não cabe ultimato", reagiu a deputada federal gaúcha Maria do Rosário. "Não gostei da resposta, que não me pareceu adequada para uma cidade que passou por tudo isso", acrescentou a deputada, citando a tragédia climática e os impactos à Capital.

Parte da manifestação da executiva se deve à pressa da empresa na definição dos recursos públicos e quando estarão disponíveis, para poder fazer compras de itens que são dados como certos que devem ser substituídos e cuja entrega pode demorar e atrasar mais a reativação. Rosário garante que há mobilização para auxiliar na retomada: "Trabalhamos para que o governo libere o que for contratual. Propusemos que se antecipasse o valor do seguro que a empresa vai receber e que depois o valor seja ressarcido", cita a parlamentar. "Temos pressa com o aeroporto. Mas o ultimato não foi adequado."

A empresa pode dizer o que pode fazer na parte financeira. Isso é manter a responsabilidade", concluiu Rosário. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), que esteve na vistoria no aeroporto, lembrou que o contrato de concessão "prevê riscos para ambas as partes", poder concedente e Fraport. "No caso da enchente, o prejuízo acima do valor do seguro é da União", defende Camozzato.

Além da antecipação do recursos que virá na apólice, em conversas com o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, no gabinete na Capital, tem sido falado em saldar créditos da pandemia de Covid-19 - a Fraport tem quase R$ 300 milhões a receber da União -, e alongar a concessão, que é de 25 anos, de 2017 a 2042, e que pode ser prorrogada por mais cinco anos. O deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar da Aviação Regional na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), lembra que o contrato da concessão tem cláusula que permite que qualquer uma das partes faça a rescisão "por força maior". O deputado garante que a CEO "sempre reafirmou o interesse" em seguir na gestão do ativo: "O cenário da aviação é um antes e outro depois da Fraport. Se não fosse a empresa, não teria aeroporto como está hoje".

Ele lembra que os prazos estão ligados a respostas que se espera sobre a pista, com testes a serem concluídos até meados de julho. Mas cita que podem ser liberados recursos para repor a condição de geração de energia, tecnologia de informação (TI) e equipamentos, como raio-x. "Algumas coisas poderiam estar caminhando e não estão, o que pode comprometer o prazo final", avalia Antunes.