Governador anuncia recursos para melhorias em aeroporto de Caxias

De Caxias do Sul

A estrutura do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, será qualificada e ampliada a partir de investimento de R$ 14 milhões do Governo do Estado. Os recursos, anunciados pelo governador Eduardo Leite, que esteve na Serra nesta terça-feira (18), serão utilizados para melhorias no terminal de passageiros e na pista de pouso.

Nos últimos 45 dias, em função do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, a demanda pelos serviços do equipamento da Serra cresceu de forma expressiva. Em maio, foram registradas 1.470 operações de pousos e decolagens, um salto superior a 300% na comparação com igual mês de 2023, quando foram 350. De janeiro a maio, a média mensal de operações teve alta de 83%, passando de 1.640 para 3.001.



O aumento decorre da movimentação de aeronaves de ajuda humanitária e ampliação da oferta de voos comerciais para o centro do País. "Esse investimento ajudará a ampliar o número de voos no aeroporto, que é estratégico para o Rio Grande do Sul, em especial neste momento de suspensão das operações no Salgado Filho", afirmou o governador.



O prefeito Adiló Didomenico destacou a ajuda de várias entidades que se uniram na busca dos recursos para a melhora do aeroporto. Segundo ele, o recurso permitirá fazer a ampliação da pista, reforma do terminal de passageiros, no embarque e desembarque e compra de mais uma esteira e raio x. "Vamos dar todo o suporte técnico para que essas contratações ocorram o mais rápido possível, identificando formas de contratação emergencial", assegurou o governador.

Prefeito Adiló Didomenico destacou a ajuda de entidades que se uniram para a melhora do aeroporto. Ícaro de Campos/prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/JC



Leite confirmou ainda o repasse de R$ 5 milhões à Prefeitura de Caxias pela Defesa Civil estadual para reconstrução do município. Os recursos são para a contratação de horas-máquinas para desobstrução de estradas e desassoreamento de rios, entre outras ações.



De acordo com o prefeito, a cidade ainda tem 90 trechos de estradas bloqueados no total de 4,5 mil quilômetros existentes no interior. "Praticamente todas as estradas foram de alguma forma atingidas por quedas de barreiras", pontuou.



O prefeito também reforçou a importância do apoio do Estado para atender a demanda das famílias atingidas que estão procurando Caxias para se reestabelecer. "Muitas estão migrando para cá, matriculando as crianças na rede municipal e procurando o cartão SUS", afirmou. A sugestão é que o Estado assuma as séries finais, de 7º ao 9º anos, para que a prefeitura concentre atenção na grande demanda da educação infantil. O prefeito reivindicou ampliação dos leitos do Hospital Geral para atender a fila de pessoas já existente, sendo mais da metade de outros municípios.

Depois de passar pelo aeroporto, o governador e comitiva de secretários seguiram para Bento Gonçalves, onde o prefeito Diogo Siqueira manifestou preocupação com a queda da arrecadação após as enchentes e com a manutenção de empregos. Leite reforçou a mobilização do governo para garantir que a União compense Estado e municípios pela perda de receita. "O ente federado que tem capacidade para isso é a União. O auxílio ao Estado é urgente e necessário", destacou.



O roteiro ainda incluiu a visita à cidade de São Vendelino, que sofreu com alagamentos e deslizamentos de terra durante as enchentes de maio. Na noite de segunda-feira (17), o governador esteve em Lajeado, onde se reuniu com a Defesa Civil e as forças de segurança para discutir a mobilização a partir da cheia do Rio Taquari e da previsão de mais chuva nos próximos dias.



Nesta terça-feira foram liberados trechos que estavam bloqueados na BR-116, em Caxias do Sul, entre Galópolis e Vila Cristina, e em São Marcos. Nos locais, no entanto, equipes ainda seguem trabalhando na limpeza da rodovia e reforço de alguns pontos. Em Nova Petrópolis, segue bloqueado o trecho no quilômetro 174, onde está interditada a passagem sobre a ponte do Rio Caí, e entre os quilômetros 175 e 181 em função de obras. A BR 470 está totalmente bloqueada em quatro pontos, em Veranópolis, e em um, em Bento Gonçalves.