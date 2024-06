Guaíba se aproxima da cota de alerta, enquanto afluentes ultrapassam cota de inundação

Após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul na última madrugada e ao longo dos últimos dias, vários locais do Estado apresentam aumento nos níveis d'água. Na Capital, o Guaíba se encontra próximo à cota de alerta de 3,15m, segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA). Dos rios afluentes, pontos do Jacuí, Rio dos Sinos e Taquari já ultrapassaram a cota de inundação. Estão acima dos níveis de alerta os rios Gravataí e Taquari. A Lagoa dos Patos, em Pelotas, também apresenta a transbordamento. Os dados são do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (DRHS/SEMA-RS).

Em Porto Alegre, o Guaíba apresenta aumento desde o último domingo, o qual media 2,53m. Seu pico foi às 11h da manhã desta quarta-feira (19), com 3,12m. O nível diminuiu para os atuais 3,09m, na última medição realizada às 14h15min. A estação de medição da Usina do Gasômetro adota os níveis de cota de inundação do corpo hídrico sendo 3,60m, enquanto a de alerta é de 3,15m.

alagamentos na Zona Norte pontos de bloqueios totais . A situação, mesmo abaixo da cota de alerta, não impediu a Capital apresentar diversos transtornos com a chuva, incluindo

Veja, abaixo, a situação dos rios em outras regiões do RS:

Rio Caí

São Sebastião do Caí, localizado na bacia do rio Caí, teve um pico às 13h de segunda-feira, medindo 14,66m - 4m16cm acima da cota de inundação de 10,5m. Após isso, voltou a diminuir. Na última medição, às 8h, apresentava 10,24m. A cota de alerta é 7m.

Também na mesma bacia, a cidade de Feliz teve um pico de 9,93m na madrugada desta segunda-feira (17), mas voltou a diminuir. A medição era 93cm acima da cota de inundação de 9m. Na última aferição, às 13h desta quarta, marcava 4,20m. A cota de alerta também é 7m.

Rio dos Sinos

A cidade de São Leopoldo está com o nível da água acima da cota de inundação, na medição atual. O Rio dos Sinos começou a aumentar na madrugada de sábado (15), quando apresentava cerca de 2,2m. A partir disso, já se encontra 7cm acima do nível de inundação, medindo 4,57m.

Rio Jacuí

Em Rio Pardo, o Jacuí está acima do nível de transbordamento, medindo 7,73m, na última atualização, às 9h45min. A cota de inundação é 7,50m e de alerta 6,50m.

Rio Taquari

No âmbito do Rio Taquari, a cidade de Muçum seguia com um aumento das águas para perto da cota de inundação de 18m na segunda-feira (17). Após esse pico, voltou a diminuir. Às 12h30min desta quarta-feira (19), marcava 10,03m, sendo que a cota de alerta é 9m.

Já o município de Estrela chegou a ficar bem acima do nível de transbordamento, com um pico de 24,14m na noite de segunda-feira. Atualmente, na última medição, às 12h45min, marca 18,38m - 62cm abaixo. Já a cota de alerta, por sua vez, é 17m

Demais bacias

O rio Gravataí não apresentou altas bruscas, mas enfrentou pequenos aumento de níveis e se aproxima da cota de inundação de 4,75m. Acima da cota de alerta de 4m, às 13h15min apresentou 4,21m.

Já a Lagoa dos Patos, na Praia do Laranjal, segundo o órgão, possui cota de inundação de 1,3m. O corpo d'água, em medições diárias, encontra-se com 2,06m - 76cm acima do transbordamento.

O rio Uruguai, em ambas as cidades monitoradas, segue bem abaixo da cota de atenção. Em Uruguaiana, em que o nível de atenção é 6,5m, mede 4,12m. Já em Garruchos, com medição para nível de atenção de 13m, apresenta 4,88m.