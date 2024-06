Guaíba apresenta alagamentos pontuais com as chuvas

Nenhuma família precisou ser removida até o momento em Guaíba por causa das chuvas das últimas horas no Rio Grande do Sul. O município, da Região Metropolitana de Porto Alegre, enfrenta, porém, transtornos como alagamentos pontuais em locais já recorrentes, com ênfase na avenida Nei Brito com a Osvaldo Jardim (bairro Cohab) e na João Pessoa (centro).Em relação aos reparos decorrentes dos estragos da enchente em maio, a prefeitura destaca que as equipes estão realizando operação de limpeza nos bairros que haviam sido inundados. Os moradores dos bairros Cohab, Santa Rita e IPE, que durante a enchente tiveram de sair de suas casas, agora com as chuvas, mantêm preocupação com novos alagamentos. A situação, no momento, está controlada.