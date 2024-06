Nível do rio dos Sinos atinge 4,50 m e São Leopoldo emite alerta à população

O alerta foi acionado em São Leopoldo por causa da chuva que cai na Região Metropolitana de Porto Alegre desde a madrugada desta quarta-feira (19), porém, até o momento, não há remoção de famílias por causa de alagamentos no município. O acumulado de chuva até o final da manhã desta quarta é de 35,4mm, segundo o Sistema de Telemetria da Agência Nacional de Águas (ANA/Cprm). A informação foi divulgada pela prefeitura de São Leopoldo.

O mesmo sistema registrava 4,50m no nível do rio dos Sinos às 10h15min, em elevação de 3 cm/h, tendo subido 74 cm nas últimas 24h. Pelo Plano de Contingência (Placon), o status é de Alerta, acionado quando o nível do rio atinge 4,30 m. A cota de inundação é 5,10 m. As equipes da Defesa Civil se deslocaram na manhã de hoje para alertar as famílias da rua da Praia e das Camélias, primeiros locais de atingimento, quando o nível chega a 4,50m.

Em Boletim Meteorológico emitido na terça-feira (18) pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS), a previsão é de chuvas pontualmente fortes durante esta quarta-feira. Os acumulados variam de 30 e 50 mm/dia, podendo passar pontualmente dos 80mm/dia nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na quinta-feira (20), o fluxo de umidade vindo Norte do País mantém as chuvas fracas não passando de 15mm/dia.

A prefeitura de São Leopoldo já realizou de forma emergencial a recomposição dos diques no arroio da João Corrêa (bairro Vicentina) e no bairro Santos Dumont/Vila Brás, com a compactação e selagem das estruturas.

As cinco Casas de Bombas estão em operação, caso se faça necessário o seu acionamento. Por segurança, foram mantidas 4 bombas móveis com capacidade de drenagem de 3.300 litros por segundo cada, nos bairros Vicentina e Santos Dumont/Vila Brás (duas em cada bairro). Seguem instaladas duas bombas móveis no Arroio Cerquinha, que drenam juntas até 500 litros por segundo, e duas na Campina, que totalizam 2.100 litros por segundo.

A força-tarefa de limpeza em São Leopoldo já recolheu mais de 200 mil toneladas de resíduos das ruas. As equipes de limpeza estão trabalhando nos 26 setores no qual a cidade foi dividida, para gerenciar da melhor forma o serviço de recolhimento através dos mil trabalhadores e das mais de 300 máquinas. As equipes estão priorizando neste momento as regiões mais atingidas pela enchente, principalmente as áreas mais baixas e pontos considerados críticos.



Resumo do disposto no Plano de contingência

<3,50m - Observação

>3,50m - Atenção/Monitoramento Intensivo

>4,30m + indícios de elevação e/ou previsão de novas chuvas - Alerta

4,50m - início atingimento na via da Rua da Praia e Rua das Camelias (fundo pela drenagem).

5,10m - Alarme - início atingimento Rua Alberto Ramos - Feitoria/São Geraldo.