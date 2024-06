Eldorado do Sul coloca em prática o plano de contingência por causa das chuvas

Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, colocou em prática o plano de contingência no município com a Defesa Civil local alertando os moradores para o risco de inundações. A cidade foi uma das mais afetadas pela enchente histórica no Rio Grande do Sul em maio, com 80,8% dos domicílios atingidos pelas águas. Nesta quarta-feira (10), o Rio Jacuí já chegou a 5 metros, e a cota de inundação é de 6 metros. O município está realizando monitoramento contínuo da situação por causa da chuva que se mantém desde a madrugada.