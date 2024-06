Canoas coloca em prática o seu plano de contingência com a volta das chuvas

As equipes da Defesa Civil estão atendendo as demandas de pontos isolados com alagamentos no município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em nota, a prefeitura de Canoas informa que colocou em prática o seu plano de contingência para atender os moradores que necessitarem de auxílio por causa das chuvas que ocorrem na região desde a madrugada desta quarta-feira (19). O município tem proximidade com o rio dos Sinos e Jacuí que transbordaram enchente de maio e segue com o WhatsApp SOS Canoas (51 3236-2000) à disposição da população. Informações de alagamentos, pedidos de abrigamentos e solicitações de resgate podem ser comunicados pelo canal. O número não recebe ligações, mas apenas mensagens.O prefeito Jairo Jorge tinha manifestado preocupação há alguns dias em relação aos prognósticos climáticos que indicavam o retorno das chuvas no Rio Grande do Sul. Ele destacou que a prefeitura estava intensificando o trabalho de limpeza de bueiros e do trabalho de remoção de entulhos nas ruas, ainda, por causa dos efeitos das enchentes. A ação também é voltada para o acionamento do plano de contingência no município.