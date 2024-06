Defesa Civil emite alerta de chuvas para os próximos dias sábado

A Defesa Civil do Estado emitiu, no final da manhã deste sábado, alerta de chuva e vento pontualmente fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Uma região de baixa pressão aliada ao fluxo de umidade vindo do norte, deve resultar em chuva moderada a forte acompanhada de descargas elétricas em grande parte do RS.

Na Campanha, Sul, Missões e Centro, há risco de queda de granizo e rajadas de vento de até 70 km/h. Os acumulados ficam em torno dos 20 aos 30 mm/dia, chegando a casa dos 50 mm/dia no Oeste, Centro, Campanha e Sul gaúcho. Antes das chuvas, os ventos sopram em áreas da metade Norte e Centro do Estado, com rajadas entre 30 e 55 km/h.

No domingo (16), com a umidade vinda do norte e formação de uma frente fria, as chuvas serão intensas sobre as Missões, Noroeste, Centro, Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, Litoral Médio e Norte e Serra gaúcha. Haverá ventos fortes durante as instabilidades na metade Sul do Estado.

Na segunda-feira (17), as chuvas ainda tendem a seguir intensas.

A Defesa Civil do RS articula junto às prefeituras a adoção de medidas preventivas, especialmente em locais com pequenos rios, córregos e sistemas de escoamento que demandem manutenção e limpeza em razão dos eventos meteorológicos anteriores, permitindo a adequada vazão e escoamento dos eventuais volumes de chuvas que possam ocorrer.

Para Emergência, ligue 190/193.