LISTA: 10 lugares para aproveitar o Dia Mundial do Hambúrguer em Porto Alegre

O dia 28 de maio é reservado para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer. O lanche, que já tem séculos de existência, é a escolha favorita de muitas pessoas. Para comemorar a data em grande estilo, o GeraçãoE separou uma seleção diversificada de hamburguerias da Capital.

1. Mark Hamburgueria

"hambúrguer de respeito" é o que promete oferecer a rede Mark Hamburgueria (@markhamburgueria) , que atualmente trabalha um cardápio diverso em busca de oferecer uma verdadeira viagem gastronômica . Desde o Vegas, um hambúrguer com picles marinado no whisky, até o Brooklyn, com barbecue defumado, as opções do menu contam com possibilidade de troca para o pão sem glúten, assim como burgers veganos. Atualmente, são sete unidades espalhadas pela Capital, entre as existentes nos bairros Bom Fim, Auxiliadora e Cidade Baixa. Umé o que promete oferecer a rede, que atualmente trabalha um cardápio diverso em busca de oferecer uma verdadeira. Desde o Vegas, um hambúrguer com picles marinado no whisky, até o Brooklyn, com barbecue defumado, as opções do menu contam com possibilidade de troca para o pão sem glúten, assim como burgers veganos. Atualmente, são, entre as existentes nos bairros Bom Fim, Auxiliadora e Cidade Baixa.

A Mark Hamburgueria já conta com 7 unidades em Porto Alegre Mark Hamburgueria/Instagram/Reprodução/JC

• Confira todos os endereços tinyurl.com/5x67vstn.

2. Larguito Burguer

Com a proposta de oferecer um hambúrguer democrático , o Larguito Burguer (@larguito125) é a primeira hamburgueria do Mercado Público da Capital. Ofertando principalmente os tradicionais combos de hambúrgueres e batata frita, a marca possui identidade direcionada ao público infantil, contendo opções de milkshakes no cardápio, ideal para famílias com crianças. , oé a primeira hamburgueria do Mercado Público da Capital. Ofertando principalmente os tradicionais combos de hambúrgueres e batata frita, a marca possui identidade direcionada ao público infantil, contendo opções de milkshakes no cardápio, ideal para famílias com crianças.

• Endereço: térreo do Mercado Público de Porto Alegre.

• Horário: diariamente, das 8h às 18h.

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3. Todo Cambia

Todo Cambia ( @todocambiavegano) é uma hamburgueria que se define como 100% vegana e artesanal. Pensada para quem quer degustar um hambúrguer vegano, a receita utilizada é autoral. São 10 opções que incluem cebola crispy, picles e tofu. Existe também a possibilidade de comprar os hambúrgueres congelados para preparar em casa. é uma hamburgueria que se define comoPensada para quem quer degustar um hambúrguer vegano, a receita utilizada é autoral. São 10 opções que incluem cebola crispy, picles e tofu. Existe também a possibilidade de comprar os hambúrgueres congelados para

• Endereço: avenida Borges de Medeiros n°1043, Centro Histórico.

• Horário: terça-feira a sábado, das 18h às 22h30min.

O Todo Cambia oferta cardápio 100% vegano com receita autoral Instagram/Reprodução/JC

4. Janela Bar

Janela Bar (@janelabar.brasil) Para quem busca se reunir com os amigos nessa data, oé conhecido por ter cardápio e drinks com preços mais acessíveis . Entre as opções mais populares estão smash burguers, simples, duplos e triplos , e hambúrgueres no pão brioche. Há ainda opções veganas e com hambúrguer de frango. Todas as unidades da cidade são pet friendly.

• Confira os endereços das unidades do Janela bar tinyurl.com/58vrycw9.

5. Lucho Burguer

Lucho Burguer ( @luchoburger.poa) pode ser a opção ideal para quem quer eficiência sem abrir mão da diversidade de opções. Com Com um viés prático, opode ser a opção ideal para quem quer eficiência sem abrir mão da diversidade de opções. Com foca nos atendimentos take away e delivery . O menu contempla tanto os clássicos carne e queijo quanto inovações mais chamativas, como a substituição do pão por croissant, no wagyu croissant smash. ênfase ao atendimento no balcão, a hamburgueria especializada em smash burgers. O menu contempla tanto os clássicos carne e queijo quanto inovações mais chamativas, como a substituição do pão por croissant, no wagyu croissant smash.

• Endereços: as unidades estão localizadas rua Mostardeiro n° 120, e na rua Padre Chagas n° 276, ambas no bairro Moinhos de Vento.

• Horário: na rua Padre Chagas, a operação é de segunda a sábado, das 11h30min às 14h30min para almoço e das 18h às 22h30min para jantar. Na rua Mostardeiro, o funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30min às 23h.

A hamburgueria especializada em smash burgers foca nos atendimentos take away e delivery Lucho/Instagram/Reprodução/JC

6. SK8 Burguer

Com hambúrgueres artesanais e vibe descrita como “street” , o SK8 Burguer ( sk8burgerpoa) tem temática de skate. As opções incluem desde burgers com provolone empanado, como o Tucson, até itens com pão de moranga, como o Megarrampa. O menu trabalha com troca para burger vegetal em todas as opções.

• Endereço: rua 24 de outubro n° 1624, bairro Auxiliadora.

• Horário: de segunda a quarta-feira, das 11h às 23h. De sexta a domingo, a operação é das 11h à meia-noite.

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7. Five Points

Five Points (@ fivepointsburguer) inspirada nas gangues de Nova York. A hamburgueria conta com elementos que remetem à temática tanto na decoração quanto no cardápio, como é o caso do Scorsese, hambúrguer que homenageia o diretor do filme Gangues de Nova York. Como todas as outras opções do cardápio, ele é feito com carne angus, mas acompanhado da linguiça toscana e queijo coalho chapeado. Entre as escolhas, também são ofertados hambúrgueres vegetarianos. Definindo-se como uma experiência autêntica, aA hamburgueria conta com elementos que remetem à temática tanto na decoração quanto no cardápio, como é o caso do Scorsese, hambúrguer que homenageia o diretor do filme Gangues de Nova York. Como todas as outras opções do cardápio, ele é feito com carne angus, mas acompanhado da linguiça toscana e queijo coalho chapeado. Entre as escolhas,

• Endereço: avenida Nilo Peçanha n° 3228, Loja 3, Chácara das Pedras.

• Horário: de segunda a sábado, das 11h30min às 23h. No domingo, até as 22h.

8. Sushi Burguer

Sushi Burguer (@ sushiburgueroficial) ingredientes tradicionais dos sushis , como salmão, camarão e cream cheese. Além do restaurante, o estabelecimento conta com delivery. Essa é a escolha para quem não quer abrir mão da comida japonesa, mas também pretende comemorar o Dia do Hambúrguer. Oreúne o principal dos dois mundos, substituindo o tradicional pão do hambúrguer por arroz empanado. Já dentro, são cinco opções de sabores, que misturam, como salmão, camarão e cream cheese. Além do restaurante, o estabelecimento conta com delivery.

• Endereço: avenida Coronel Marcos, nº 1141, Pedra Redonda.

• Horário: o horário de atendimento é de terça-feira a domingo, das 17h às 23h.

O Sushi Burguer mistura dois mundos culinários diferentes, contando com cinco sabores diversos TÂNIA MEINERZ/JC

9. Griô Burguer

Griô Burguer (@ grioburger) traz no seu conceito a ideia de ser um espaço gastro-cultural afrocentrado. O menu propõe desde hambúrgueres a smash burgers, com mais de uma opção pensada para compartilhar, como a Caixa Burguer e até uma barca de mini-hambúrgueres. traz no seu conceito a ideia de ser umO menu propõe desde hambúrgueres a smash burgers, com mais de uma opção pensada para compartilhar, como a Caixa Burguer e até uma barca de mini-hambúrgueres.

• Endereço: Travessa do Carmo, n° 76, Cidade Baixa.

• Horário: na quinta-feira, a operação é das 18h às 23h. Sexta e sábado, até 23h30min.

10. De Rua Burguer

O De Rua Burguer (@ deruaburger) é a operação do grupo 20Barra9 localizada no Parque Pontal dedicada a lanches mais acessíveis. São opções que incluem desde frango empanado à cebola caramelizada, além de opção vegana. Os pedidos podem ser feitos por delivery ou na unidade que é pensada para ser “um lugar para os amigos se encontrarem”. localizada no Parque Pontal dedicada a lanches mais acessíveis. São opções que incluem desde frango empanado à cebola caramelizada, além de opção vegana. Os pedidos podem ser feitos por delivery ou na unidade que é pensada para ser

• Endereço: o De Rua está localizado no Parque Pontal, na rua Dr. Oswaldo de Lia Pires.

• Horário: diariamente, das 18h à meia-noite.