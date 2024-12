Grupo de famosa parrilla de Porto Alegre aposta em nova operação mais acessível na beira do Guaíba

O De Rua é o novo empreendimento do grupo Manda Brasa, responsável pela rede de restaurantes 20Barra9 em Porto Alegre e em Atlântida, no Litoral Norte. A nova operação está localizada no parque em frente ao Shopping Pontal, na Zona Sul da Capital. O novo braço do grupo pretende levar uma proposta mais popular para a beira do Guaíba.

O local é um espaço cedido pela prefeitura de Porto Alegre e administrado pelo Shopping Pontal. De acordo com um dos sócios do grupo, Martin Tellechea, a oportunidade veio de encontro com uma necessidade do local. “A unidade do 20Barra9 no Pontal abriu em setembro de 2023, e, junto com isso, recebemos um convite. A galera que estava vindo aqui sentia necessidade de um ponto nessa área. Ao mesmo tempo, tínhamos essa vontade nossa de criar um produto mais democrático, que a gente pudesse estar em lugares com grandes fluxos, e, ao mesmo tempo, levar alguns produtos nossos para um maior público possível ”, explica Martin.

LEIA TAMBÉM > Com investimento de R$ 800 mil, rodízio de Porto Alegre com pizzas de fermentação longa expande para o Litoral



O cardápio do De Rua é composto por pastel, pão de queijo, cachorro-quente, pipoca, pizza, sanduíches, entre outros lanches rápidos. Além disso, os sócios levaram para a nova operação o smash burguer, um dos hits do 20Barra9. “São produtos que entendemos que faz sentido para lugares abertos, para parques, para o pessoal comer na mão, com valores acessíveis”, comenta. Os smash burgers custam entre R$ 24,00 e R$ 29,00, já os pasteis ficam entre R$ 12,00 e R$ 15,00 e as fritas, R$ 24,00. Na parte das bebidas, o local oferece chopes, por R$ 9,90, drinks clássicos e vinhos. . Além disso, os sócios levaram para a nova operação o, um dos hits do 20Barra9. “São produtos que entendemos que faz sentido para lugares abertos, para parques, para o pessoal comer na mão, com valores acessíveis”, comenta. Os smash burgers custam entre R$ 24,00 e R$ 29,00, já os pasteis ficam entre R$ 12,00 e R$ 15,00 e as fritas, R$ 24,00. Na parte das bebidas, o local oferece chopes, por R$ 9,90, drinks clássicos e vinhos.

A nova operação fica em frente ao Shopping Pontal e tem vista para o Guaíba andressa pufal/jc



“Desde a cerveja até as pizzas e os smashs, são produtos que estão com um preço supercompetitivo para nós conseguirmos atingir o maior público possível”, comenta Martin, afirmando que, no momento que receberam o convite para ocupar o espaço, os sócios chegaram a pensar em fazer mais uma unidade do 20Barra9. “Tínhamos um exemplo do Anexo/9, do Cais Embarcadero. Mas, olhando aqui para o parque, entendemos que esse lugar merecia algo a mais, algo diferente”, conta.



Os sócios também tinham vontade de criar uma marca nova, que conseguissem expandir facilmente. De acordo com Martin, o grupo já está em negociação de mais dois pontos para o De Rua ocupar, sendo um deles uma faculdade. Além disso, nesta semana, a operação contará com delivery, através do Ifood.



Segundo o sócio, o novo negócio, que opera há dois meses, está sendo bem recebido pelo público. “Fim de semana é o momento em que registramos o maior movimento”, afirma o empreendedor, que também comenta sobre os desafios de trabalhar com públicos de diferentes perfis. “É a primeira marca que temos com uma pegada mais democrática. A gente sabe que o nosso ticket é mais alto e aqui a ideia é a gente ter um ticket mais baixo”, reconhece. ”, comenta Martin, afirmando que, no momento que receberam o convite para ocupar o espaço, os sócios chegaram a pensar em fazer mais uma unidade do 20Barra9. “Tínhamos um exemplo do Anexo/9, do Cais Embarcadero. Mas, olhando aqui para o parque, entendemos que esse lugar merecia algo a mais, algo diferente”, conta.Os sócios também tinham vontade de criar uma marca nova, que conseguissem expandir facilmente. De acordo com Martin,. Além disso, nesta semana, a operação contará com delivery, através do Ifood.Segundo o sócio, o novo negócio, que opera há dois meses, está sendo bem recebido pelo público. “Fim de semana é o momento em que registramos o maior movimento”, afirma o empreendedor, que também comenta sobre os desafios de trabalhar com públicos de diferentes perfis. “É a primeira marca que temos com uma pegada mais democrática.”, reconhece.