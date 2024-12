Com investimento de R$ 800 mil, rodízio de Porto Alegre com pizzas de fermentação longa expande para o Litoral

Operando em Porto Alegre desde 2023, a Trigo Pizzaria se apresenta como o único rodízio de pizzas feitas de fermentação longa da Capital. Agora, o negócio também poderá ser encontrado no Litoral Norte. Nesta sexta-feira (20), a Trigo passa a operar também na avenida Central, nº 1320, em Atlântida.

Conforme Felipe Carneiro, sócio do negócio ao lado de Rafael Tavares, a operação no Litoral surgiu a partir da oportunidade de assumir o ponto localizado no centro de Atlântida. "Sempre foi um desejo nosso chegar no Litoral. A ideia era só para o ano que vem, mas, como surgiu a oportunidade, fizemos tudo rápido para dar tempo Aqui é o centro de todo mundo que vem para o Litoral: todos os condomínios e um público que tem um poder aquisitivo melhor. A ideia é ser um rodízio mais premium e requintando. Em Porto Alegre já é muito top, mas aqui vai ser ainda mais ", garante Felipe, destacando que mais seis sabores chegam ao cardápio do rodízio, como pistache e quatro queijos com bacon.

O negócio conta com mais de 50 opções de sabores no rodízio José Florêncio/Trigo/Divulgação/JC

LEIA TAMBÉM > Nova operação do Cais Embarcadero aposta no conceito beach bar com passeio de lancha em Porto Alegre

A Trigo investiu em maquinários para que toda a produção aconteça no Litoral, mantendo o padrão entre as unidades. De acordo com Felipe, o maior desafio para tirar o negócio do papel foi a mão de obra na região. "Acabamos trazendo 90% da equipe de Porto Alegre", conta. Com investimento de R$ 800 mil, a operação, a princípio, deve ficar de portas abertas até o Carnaval, mas os sócios não descartam estender a temporada no Litoral se a demanda se mostrar favorável. "O pensamento inicial é o verão, mas, como o aluguel é anual, nada nos impede de, de repente, abrirmos todos os fins de semana até a Páscoa. Mas, a princípio, abrimos na sexta-feira (20) até o Carnaval e depois vamos ver, não está nada definido", pondera.

O cardápio conta com mais de 50 sabores, todos produzidos com massas de fermentação longa, o que é um desafio, como explica Felipe. "Se estamos preparados para atender 100 pessoas e chegam 150, não tem massa, porque ela é feita de um dia para o outro", contextualiza sobre o método de produção. O valor do rodízio no Litoral será de R$ 119,00 e o espaço tem capacidade para receber 130 clientes.

A inauguração da unidade da Trigo no Litoral acontece na sexta-feira (20) José Florêncio/Trigo/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento da Trigo Pizzaria

A Trigo Pizzaria no Litoral fica na avenida Central, nº 1320, em Atlântida. A operação será de terça a domingo, das 19h às 23h.