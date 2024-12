Trazendo um pedaço da Espanha para Porto Alegre, novo bar tem investimento de R$ 1,5 milhão

O bar Tapas y Besos (@tapasybesosbar), que deve começar a operar no dia 23 de dezembro em soft opening, pretende levar para o Cais Embarcadero “um pedaço da Espanha”, como definem os empreendedores Pedro Venzon, Gregor Carvalho, Gonzalito Marinho e Brenda Quadros. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, o local reúne gastronomia, coquetelaria e uma atmosfera que remete à tradição dos bares do país de inspiração, apostando em um ambiente voltado à interação social.



“Tapas y Besos é um sonho nosso. Percebemos que aqui, no Cais Embarcadero, faltava um ambiente mais intimista, que favorecesse a interação social . Acreditamos que isso está se perdendo cada vez mais. Então, toda a decoração, todo o layout, todo o projeto, é estruturado para valorizar isso”, destaca Pedro.



De acordo com ele, formado em Administração de Empresas e à frente de outros negócios no setor, a inspiração espanhola nasceu de uma viagem à Madrid. “Conheci um pequeno restaurante de tapas, uma bodega, com apenas duas pessoas para atender. A alegria do casal ao receber os clientes, todo a hospitalidade, me marcou. Algo muito intimista, muito de casa, uma cozinha aberta. Aqui, temos um bar aberto”, compara.

Após se apaixonar pela culinária espanhola, que é uma referência em gastronomia e na cultura de bares, o empreendedor juntou-se aos outros sócios que, hoje, trabalham juntos na construção do Tapas y Besos. “Todos os sócios são complementares, o Gregor é engenheiro, Marinho tem muita experiência em operações de bares e restaurantes e a Brenda é nossa jurídica e uma das responsáveis pelo projeto de expansão”, diz Pedro.



Com capacidade para até 150 pessoas, o bar terá dois andares, com vista privilegiada em seu terraço. Para a clientela que pedir um drink ou um prato no espaço, será cercado, para cada um dos lados que olhar, pela imagem do rio Guaíba, Usina do Gasômetro ou da bandeira do Rio Grande do Sul hasteada na Orla da Capital.



“ Utilizar o ‘besos’ é trazer a questão da paquera, mas para além do beijo na boca, resgatar o se cumprimentar entre as pessoas . Estamos perdendo a essência em uma era uma digital. Queremos pegar a proposta clássica de bares da Espanha e trazer uma atmosfera descolada, modernizar e trazer a nossa identidade para dentro do negócio”, explica Pedro.



Assinado por Pollyana Pizzutti, o projeto arquitetônico utiliza materiais que remetem à cultura espanhola. No primeiro andar, as paredes revestidas de cerâmica vermelha remetem às cores da bandeira do país. Enquanto no cardápio, o destaque vai para pratos tradicionais, como croquetas de jamon, gambas ao ajillo, tartar de atum com molho ponzu, montadito de vinagrete de frutos do mar (polvo/camarão) e abacate. A carta de drinks resgata ícones da coquetelaria de lá, como a clássica sangria.



O empreendedor destaca as bebidas Tinto de Verano, que combina vinho tinto com soda de limão, e o Carajillo, que mistura licor 43 com café expresso. “Tapas y Besos é um bar inspirado nesta culinária, com pequenas porções de comida para compartilhar. Iremos oferecer uma gama de opções com uma cozinha autoral de qualidade”. De acordo com eles, todas as receitas são pensadas para aguçar os sentidos.