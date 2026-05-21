Boteco inspirado pela Copa do Mundo é novidade do Grupo Leiteria em Porto Alegre

Enquanto marcas e restaurantes ajustam estratégias para aproveitar o aumento no consumo durante o torneio, bares e operações voltadas para transmissão dos jogos também se preparam para disputar o público da Copa. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor de alimentação fora do lar registrou aumento médio de até 30% no faturamento durante os jogos do Brasil na Copa de 2022.
Em grandes capitais como Porto Alegre, alguns estabelecimentos chegaram a dobrar a receita em partidas decisivas. Agora, empreendedores apostam em novas operações e espaços temáticos para transformar a experiência coletiva dos jogos em oportunidade de negócio.
Em mais uma novidade, o Grupo Leiteria está prestes a abrir o primeiro boteco da marca, o Buteco do Leite. "A essência é trazer um lugar de encontro, um lugar de aconchego e de lembranças", comenta Tiago Leite, à frente do Grupo Leiteria. Desde o orelhão em frente ao bar aos azulejos coloridos e vitrais originais da casa, tudo foi pensado para levar ao cliente à experiência do tradicional boteco brasileiro.
Ainda em obras, a expectativa é que o estabelecimento abra as portas na próxima semana. A poucos dias do início da Copa do Mundo, o Grupo Leiteria aposta no novo espaço como um dos principais pontos de encontro para transmissão dos jogos em Porto Alegre.
Com capacidade para cerca de 280 pessoas, o Buteco do Leite foi planejado para unir estrutura de transmissão esportiva, operação de alta capacidade e uma ambientação inspirada nos tradicionais bares brasileiros. Segundo Tiago, a proposta é oferecer ao público uma experiência que vá além dos jogos.
"Vai ser uma casa para passar os jogos, uma baita opção para a galera que quer assistir à Copa. E não só a Copa, mas depois também", afirma.
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Casa clássica da avenida Nova York
A operação ocupará uma casa de aproximadamente 80 anos, preservando elementos originais da construção. O projeto buscou integrar características históricas da casa à estética clássica dos botequins brasileiros. "Como estamos instalados em uma casa antiga, aproveitamos ao máximo toda a originalidade do imóvel. A parte de drinks vai funcionar dentro de uma janela original da casa, de frente para a avenida Nova York", explica o empresário.
Entre os destaques da estrutura está o salão principal, que contará com um lustre composto por 150 garrafas de Brahma penduradas. O espaço será dividido em diferentes ambientes, incluindo área de calçada, bar principal, salão interno, sala reservada com sofás e lareira, além de pátio e jardim nos fundos, destinado também à realização de eventos.
A proposta do local é justamente transformar o ambiente em um ponto de convivência durante o torneio, acompanhando um movimento que vem ganhando força no setor de alimentação fora do lar. Além da transmissão das partidas, a aposta está na permanência do público por períodos mais longos, impulsionando o consumo de bebidas, petiscos e refeições completas.
Para isso, o grupo investe em equipamentos voltados à operação de chope, um dos principais focos da casa. "Vai ter chope Brahma gelado, trincando. Estamos trazendo uma ultra congeladora para canecas a menos 40 graus e chopeiras de última geração. É fazer o simples bem feito", comenta Tiago.
Segundo ele, a estrutura do bar foi pensada para valorizar justamente a operação típica de boteco tradicional. "O local começa pelo bar. Só de olhar os equipamentos, as pessoas já percebem o nível da operação", diz.
Outro ponto considerado estratégico foi a estrutura de atendimento e circulação do público, especialmente em dias de maior movimento, como os jogos da Seleção Brasileira. Os banheiros, por exemplo, receberam atenção especial durante a obra. "Entendemos que uma operação como boteco precisa de um suporte significativo de banheiros", afirma.
As obras no imóvel vêm sendo realizadas há cerca de quatro meses, embora a negociação e preparação da casa tenha iniciado ainda no ano passado. De acordo com Tiago, o projeto representa uma nova etapa para o grupo, conhecido principalmente pelas operações ligadas à confeitaria e restaurantes.
Cultura de boteco
"A gente entende que existia uma lacuna nesse modelo de negócio em Porto Alegre. Já houve botecos que marcaram época aqui, mas sentimos falta de um projeto mais conectado às raízes do boteco brasileiro, como existe em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte", explica.
O cardápio seguirá a mesma proposta de resgatar referências tradicionais do segmento. Entre as opções estarão petiscos clássicos, como torresmo e feijoada, além de pratos mais elaborados. "Estamos desenvolvendo um cardápio bem alternado, para conseguir atender diferentes públicos", afirma.
A expectativa é que o Buteco do Leite opere com cerca de 25 funcionários na equipe inicial. Para o grupo, a chegada da Copa do Mundo deve acelerar o fluxo de clientes e consolidar o espaço como novo ponto de encontro da capital gaúcha durante o torneio.