Boteco inspirado pela Copa do Mundo é novidade do Grupo Leiteria em Porto Alegre

Enquanto marcas e restaurantes ajustam estratégias para aproveitar o aumento no consumo durante o torneio, bares e operações voltadas para transmissão dos jogos também se preparam para disputar o público da Copa. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor de alimentação fora do lar registrou aumento médio de até 30% no faturamento durante os jogos do Brasil na Copa de 2022.

Em grandes capitais como Porto Alegre, alguns estabelecimentos chegaram a dobrar a receita em partidas decisivas. Agora, empreendedores apostam em novas operações e espaços temáticos para transformar a experiência coletiva dos jogos em oportunidade de negócio.

Em mais uma novidade, o Grupo Leiteria está prestes a abrir o primeiro boteco da marca, o Buteco do Leite . "A essência é trazer um lugar de encontro, um lugar de aconchego e de lembranças", comenta Tiago Leite, à frente do Grupo Leiteria. Desde o orelhão em frente ao bar aos azulejos coloridos e vitrais originais da casa, tudo foi pensado para levar ao cliente à experiência do tradicional boteco brasileiro.

Ainda em obras, a expectativa é que o estabelecimento abra as portas na próxima semana. A poucos dias do início da Copa do Mundo, o Grupo Leiteria aposta no novo espaço como um dos principais pontos de encontro para transmissão dos jogos em Porto Alegre.

Com capacidade para cerca de 280 pessoas, o Buteco do Leite foi planejado para unir estrutura de transmissão esportiva, operação de alta capacidade e uma ambientação inspirada nos tradicionais bares brasileiros . Segundo Tiago, a proposta é oferecer ao público uma experiência que vá além dos jogos.

"Vai ser uma casa para passar os jogos, uma baita opção para a galera que quer assistir à Copa. E não só a Copa, mas depois também", afirma.

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Casa clássica da avenida Nova York

A operação ocupará uma casa de aproximadamente 80 anos , preservando elementos originais da construção. O projeto buscou integrar características históricas da casa à estética clássica dos botequins brasileiros. "Como estamos instalados em uma casa antiga, aproveitamos ao máximo toda a originalidade do imóvel . A parte de drinks vai funcionar dentro de uma janela original da casa, de frente para a avenida Nova York", explica o empresário.

Entre os destaques da estrutura está o salão principal, que contará com um lustre composto por 150 garrafas de Brahma penduradas. O espaço será dividido em diferentes ambientes, incluindo área de calçada, bar principal, salão interno, sala reservada com sofás e lareira, além de pátio e jardim nos fundos, destinado também à realização de eventos.

A proposta do local é justamente transformar o ambiente em um ponto de convivência durante o torneio, acompanhando um movimento que vem ganhando força no setor de alimentação fora do lar. Além da transmissão das partidas, a aposta está na permanência do público por períodos mais longos, impulsionando o consumo de bebidas, petiscos e refeições completas.

Para isso, o grupo investe em equipamentos voltados à operação de chope, um dos principais focos da casa . "Vai ter chope Brahma gelado, trincando. Estamos trazendo uma ultra congeladora para canecas a menos 40 graus e chopeiras de última geração. É fazer o simples bem feito", comenta Tiago.

Segundo ele, a estrutura do bar foi pensada para valorizar justamente a operação típica de boteco tradicional. "O local começa pelo bar. Só de olhar os equipamentos, as pessoas já percebem o nível da operação", diz.

Outro ponto considerado estratégico foi a estrutura de atendimento e circulação do público, especialmente em dias de maior movimento, como os jogos da Seleção Brasileira. Os banheiros, por exemplo, receberam atenção especial durante a obra. "Entendemos que uma operação como boteco precisa de um suporte significativo de banheiros", afirma.

As obras no imóvel vêm sendo realizadas há cerca de quatro meses, embora a negociação e preparação da casa tenha iniciado ainda no ano passado. De acordo com Tiago, o projeto representa uma nova etapa para o grupo, conhecido principalmente pelas operações ligadas à confeitaria e restaurantes.

Cultura de boteco

" A gente entende que existia uma lacuna nesse modelo de negócio em Porto Alegre . Já houve botecos que marcaram época aqui, mas sentimos falta de um projeto mais conectado às raízes do boteco brasileiro, como existe em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte", explica.

O cardápio seguirá a mesma proposta de resgatar referências tradicionais do segmento. Entre as opções estarão petiscos clássicos, como torresmo e feijoada, além de pratos mais elaborados. "Estamos desenvolvendo um cardápio bem alternado, para conseguir atender diferentes públicos", afirma.

A expectativa é que o Buteco do Leite opere com cerca de 25 funcionários na equipe inicial. Para o grupo, a chegada da Copa do Mundo deve acelerar o fluxo de clientes e consolidar o espaço como novo ponto de encontro da capital gaúcha durante o torneio.