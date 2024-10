LISTA: 10 novas cafeterias de Porto Alegre para celebrar Dia Internacional do Café

Em qualquer hora ou em qualquer lugar, há espaço para um cafezinho. Do mais simples aos especiais, quente, gelado, doce ou purinho: tem para todos os gostos. Para marcar o Dia Internacional do Café, comemorado em 1 de outubro, o GeraçãoE reuniu 10 cafeterias que abriram em 2024 em Porto Alegre para celebrar a data tomando um cafezinho.

O local tem como carro-chefe cafés gelados, lemonades e pães de queijo recheados

A mistura de um mineiro com uma norte-americana resultou no Uai Why (@uaiwhy.poa). O café, localizado no bairro Bom Fim, trouxe para Porto Alegre um pouquinho de Minas Gerais e dos Estados Unidos.. Com cerca de 10 opções de iced coffees, a cafeteria se destaca pela oferta da iguaria gelada, disponível em variadas combinações, como chocolate com menta e abóbora com especiarias.