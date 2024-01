Com inspiração na culinária italiana, café abre em Porto Alegre

O desejo de abrir o próprio negócio sempre fez parte da vida de Caroline Zanotta, mas foi somente quando a família cresceu que o sonho saiu do papel. Quando Ana Marquetti, sua filha, começou a namorar com Francisco Marquetti, barista e apaixonado por café, o cenário parecia ideal para a família dar o primeiro passo no empreendedorismo. Ao lado do amigo e atual sócio Felipe Ricciardi, abriram as portas do Marzari Caffè, cafeteria com inspirações na gastronomia italiana.

"Juntamos uma amizade de anos com o sonho de todo mundo", destaca Felipe, que conhece Caroline e Daniel Zanotta, seu marido, há mais de 18 anos. Decididos em abrir a operação, faltava encontrar um conceito que unisse os ideais de todos os sócios, e foi aí que surgiu a inspiração no país europeu. "As cafeterias italianas têm um conceito mais família, então juntamos o útil ao agradável. Fazer um espaço bom e aconchegante, com um café fiel ao café italiano e, como temos uma confeiteira na família, pensamos em por que não aderir um bom doce, também puxado para o paladar italiano", explica Caroline.

Apesar do país ser fortemente conhecido pelas massas, o café é parte essencial do dia a dia dos italianos, garante Francisco. "Eles não vivem sem café. Na Itália, tem uma cafeteria em cada esquina, aí tu te afeiçoas à uma e vai lá todo dia para tomar um cappuccino, um espresso ou ristretto, que lá eles tomam mais rápido, em um gole", comenta o sócio, que também é cidadão italiano.

Operando há quase dois meses, o Marzari Caffè ainda enfrenta os desafios do início do negócio. Mas apesar do pouco tempo, os sócios afirmam estar muito contentes com a boa recepção do público, principalmente da clientela do bairro. "O bairro tem muitos aposentados, muitas famílias, e a receptividade tem sido muito boa, acredito que justamente por sermos um empreendimento familiar. O pessoal se sente acolhido , senta e conversa, difere muito daquelas cafeterias de shopping, extremamente movimentadas. Nós já temos clientes fiéis que vêm duas, três vezes por semana", afirma Daniel que, assim como Felipe, não faz parte do dia a dia da operação, mas também está por trás do negócio.

Buscando conquistar a clientela e reconhecendo a falta de experiência no ramo, a família conta que, sempre que um cliente está de saída do café, perguntam como foi a experiência. "Se não está bom, procuramos resolver. Se foi a refeição, fazemos outra, servimos outro café, mas o cliente precisa sair daqui se sentindo muito bem atendido e sabendo que deram valor à sua opinião", ressalta Carol.

Informações gerais do Marzari Caffè

O cardápio do espaço traz referências clássicas italianas, como a focaccia, no valor de R$ 12,00, e a bruschetta, que custa R$ 14,00. O carro-chefe da operação, no entanto, é a quiche, precificado em R$ 11,00, receita própria de Caroline. "Quis oferecer algo salgado e que pudesse fazer fresco todos os dias, diferente desses congelados que encontramos por aí", expõe a empreendedora. Nos doces, a palha italiana, por R$ 11,00, é a mais pedida, sendo uma versão "abrasileirada" da receita, como explicam os sócios, com sabores a consultar no dia. Em breve, a equipe pretende acrescentar ao cardápio doces tradicionais do país europeu, como cannoli, corneto e tiramisù.

Com relação às bebidas, que ficam no comando de Francisco, o Marzari conta com mais de 10 cafés quentes e três opções geladas. Entre os destaques estão o clássico espresso, por R$ 7,00, e o ristretto, variação italiana do espresso, com a diferença de ser mais curto e concentrado, também no valor de R$ 7,00. O caffè latte gelado, que leva espresso, leite e gelo, também tem chamado a atenção da clientela, principalmente nos dias mais quentes, e custa R$ 15,00.

O café está localizado na rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, nº 1033, no bairro Mont'Serrat, e opera de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h.