Cafeteria de Porto Alegre lança cardápio de primavera com clericot de café

O Press Café, em alusão ao Dia Internacional do Café, celebrado nesta terça-feira (1), lançou um cardápio especial pensado para a primavera e para o verão. Um dos destaques do novo menu é o Clericoffee, um cliecot feito com café Bourbon Amarelo, morangos macerados e Cointreau.

O objetivo do cardápio é oferecer à clientela opções mais refrescantes com a chegada das estações mais quentes . A jarra de Clericoffee será vendida na versão com álccol, por R$ 55,00, e sem álcool, por R$ 24,00. Há, ainda, outras novidades. O Summer Mate, que custa R$ 18,00, é um drink para homenagear o Rio de Janeiro, com mate tostado, suco de maçã, água com gás e gelo. O Matcha Tonic combina o matcha com água tônica e gelo também feito com matcha. Já o Matcha Sour une suco de morango, matcha e água tônica. As duas opções custam R$ 18,00. Fechando o cardápio de novidades de verão, está o Affogato Pistache, café com sorvete de creme e uma camada de ganache de pistache. A bebida é finalizada com pistaches tostados.

LEIA TAMBÉM > Clássico de Porto Alegre, Encouraçado Butikin já tem data para abrir as portas

Além das criações, outros drinks com café voltam ao cardápio, como o Lemon Fresh, que combina limão siciliano com ristretto duplo curtíssimo e soda de limão, e o Banana com Café, que leva sorvete de creme, banana e ristretto duplo, servido na taça com calda de caramelo.

O Press Café conta com quatro unidades em Porto Alegre, nos Shoppings Moinhos, Iguatemi e

Barra, e no Hospital Nora Teixeira. O cardápio especial estará disponível a partir da próxima sexta-feira (4).